جاء بها إلى القصر وحملت جثمانه إلى القبر.. تعرف على مواصفات سيارة السلطان قابوس

شيع الشعب العُماني يوم أمس الأحد السلطان قابوس بن سعيد، والذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا، في جنازة مهيبة تصدرت عناوين الصحف العالمية.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة للسيارة التي شُيع بها جثمان السلطان قابوس الذي حكم عمان طوال 5 عقود، مشيرين إلى أن تلك السيارة هي التي اقلته يوم توليه الحكم للسلطنة.

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وتظهر الصور المتداولة نفس السيارة التي أقلت السلطان الراحل لتولي الحكم والتي شيع عليها بعد وفاته بالأمس.

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مواصفات سيارة السلطان قابوس:

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تمّ تصنيع السيارة من طراز "رينج روفر"، التابع لمجموعة "جاغورا لاند روفر" المملوكة من قبل شركة "تاتا موتورز" الهندية، في العام 1970.

تم البدء بتصنيع سيارات "لاند روفر" منذ العام 1948؛ حيث أصبحت ثاني أقدم سيارة دفع رباعي في تاريخ السيّارات بعد سيّارات "جيب" الأمريكية.

عرضت السيارة في متحف اللوفر للفنون؛ لأنّها اعتبرت قطعة فنية للتصميم الصناعي، كأول سيارة تُعرض في اللوفر.

كما عرضت في المتحف في سنة تصنيعها الأولى، أي عام 1970.

شهدت السيّارة تطورًا كبيرًا على مدى السنوات إلا أنّ سيارة السلطان قابوس -رحمه الله- والتي تعتبر من الجيل الأول ظلّت معه، طوال الـ50 عامًا منذ اليوم الأول الذي دخل بها إلى مسقط قادمًا من صلالة، دون تغيير سوى تعديلات وإصلاحات مستمرة.

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