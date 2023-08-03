  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. جاستن ترودو "مُغرم" بـ إيمانويل ماكرون .. حقيقة أم إشاعة؟

جاستن ترودو "مُغرم" بـ إيمانويل ماكرون .. حقيقة أم إشاعة؟

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 11:41
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم شائعات تفيد بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "مُغرم" بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اقرأ ايضاًلماذا انفصل جاستن ترودو عن زوجته بعد زواج دام 18 عامًا؟لماذا انفصل جاستن ترودو عن زوجته بعد زواج دام 18 عامًا؟

ودعم مروجو هذه الأنباء حجتهم بهذا الشأن بمجموعة من الصور جمعت المسؤولين الكندي والفرنسي لدى مشاركتهما في اجتماعات رسمية على مستوى البلدين.

وأظهرت هذه الصور ترودو وماكرون بأوضاع "حميمة"، وعلى مقربة من بعضهما البعض، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى البعض.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

طلاق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 

وتأتي هذه الإشاعات بعد يوم واحد من إعلان انفصال "ترودو" عن زوجته صوفي ترودي، رغم مرور 18 عامًا على زواجهما نجم عنه 3 أطفال.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وقعت عائلة ترودو على اتفاقية "انفصال" قانونية في خطوة غير متوقعة، فهو المسؤول الكندي الذي لطالما أدهش الكثيرين بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وعبر منشور خاص له في تطبيق "إنستغرام"، قال ترودو: "كما هو الحال دائمًا، نظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناءه، من أجل رفاهية أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا".

اقرأ ايضاًلماذا انفصل جاستن ترودو عن زوجته بعد زواج دام 18 عامًا؟"نيو لوك" رئيس وزراء كندا يلفت الأنظار.. لحية يتخللها الشيب لتلائم الوضع السياسي!

وحلّت الإشاعات المتعلقة بوجود علاقة عاطفية بين ترودو وماكرون محل أنباء انفصال المسؤول الكندي عن زوجته ووالدة أبناءه.

ورجح عدد من المعلقين إلى أن العلاقة "العاطفية" بين ماكرون وترودو كانت السبب وراء انفصال المسؤول الكندي عن زوجته الحسناء صوفي.

 

كلمات دالة:جاستن ترودوإيمانويل ماكرونصوفي ترودو

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن