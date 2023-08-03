جاستن ترودو "مُغرم" بـ إيمانويل ماكرون .. حقيقة أم إشاعة؟

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم شائعات تفيد بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "مُغرم" بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعم مروجو هذه الأنباء حجتهم بهذا الشأن بمجموعة من الصور جمعت المسؤولين الكندي والفرنسي لدى مشاركتهما في اجتماعات رسمية على مستوى البلدين.

وأظهرت هذه الصور ترودو وماكرون بأوضاع "حميمة"، وعلى مقربة من بعضهما البعض، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى البعض.

طلاق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

وتأتي هذه الإشاعات بعد يوم واحد من إعلان انفصال "ترودو" عن زوجته صوفي ترودي، رغم مرور 18 عامًا على زواجهما نجم عنه 3 أطفال.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وقعت عائلة ترودو على اتفاقية "انفصال" قانونية في خطوة غير متوقعة، فهو المسؤول الكندي الذي لطالما أدهش الكثيرين بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن.

وعبر منشور خاص له في تطبيق "إنستغرام"، قال ترودو: "كما هو الحال دائمًا، نظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناءه، من أجل رفاهية أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا".

وحلّت الإشاعات المتعلقة بوجود علاقة عاطفية بين ترودو وماكرون محل أنباء انفصال المسؤول الكندي عن زوجته ووالدة أبناءه.

ورجح عدد من المعلقين إلى أن العلاقة "العاطفية" بين ماكرون وترودو كانت السبب وراء انفصال المسؤول الكندي عن زوجته الحسناء صوفي.