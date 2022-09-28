"جبل النور مضاء بالليزر بأول آية نزلت من كتاب الله الكريم"

نفذ مركز تاريخ مكة المكرمة، الذي يهدف إلى حفظ الإرث التاريخي الحضاري للمدينة المقدسة، عرضًا بالليزر على جبل النور لأول آية قرآنية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سورة العَلَق: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ".

وذكر مركز تاريخ مكة المكرمة أن عرض الليزر تم تنفيذه قبل أيام على جبل النور الذي يعد من أهم المواقع التاريخية في مكة المكرمة ويقع على بعد 4 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وموطن غار حراء، حيث تلقى الرسول محمد الوحي الأول من قبل الملاك جبرائيل.

وقال مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، الدكتور فواز الدهاس أن جبل النور قد اكتسب أهمية تاريخية ودينية لدى المسلمين بشكل عام، باعتباره مكان نزول الوحي كما يعد من أهم المواقع التاريخية والأثرية في مكة المكرمة.

وذكر الدكتور الدهاس أن مكة المكرمة تتميز عن غيرها من المدن الدينية حول العالم أنها بمثابة "متحف مفتوح" فكل زاوية وركن فيها يحمل قصة خالدة عن النبي محمد وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم.

وعبر أهالي مكة المكرمة عن سعادتهم برؤية عرض الليزر، وقالوا أنه أضاف بُعدًا روحيًا للمكان المقدس.

وتم تنظيم عرض الليزر قبل أيام من قبل مركز تاريخ مكة المكرمة بالتعاون مع شركة سمايا للاستثمار والتي تنفذ أيضًا مشروعين ثقافيين بهدف إثراء التجربة الدينية والثقافية لسكان وضيوف مكة المكرمة مثل متحف الوحي في جبل النور ومتحف الهجرة.

جبل النور

يعد أحد أهم المواقع التاريخية في مكة المكرمة باعتباره يضم غار حراء، المكان الذي اعتكف فيه الرسول محمد قبل البعثة، حيث كان يتفكر في خلق ومكان نزول الوحي عليه لأول مرة.

طبيعة جبل النور