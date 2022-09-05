الأميرة نورة الفيصل على غلاف مجلة زهرة الخليج

اختارت مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود لتتصدر غلاف عددها الجديد لشهر سبتمبر، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني السعودي الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتألقت الأميرة نورة على غلاف المجلة بإطلالة كلاسيكية مع تنورة من علامة Hekayat للمصممتين السعوديتين علياء وعبير عريف.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اعتمدت الأميرة نورة تسريحة الريترو الكلاسيكية بخصلات شعر متموجة تليق بشعرها الأسود اللامع، فيما اختارت الألوان الداكنة لمكياجها الذي جمع بين الفخامة والعصرية في ذات الوقت.

وفي الصفحات الداخلية للمجلة، تألقت الأميرة بثلاث إطلالات كلاسيكية متشابهة من بينها عباية من Chador باللون العنابي، بالإضافة إلى معطف من Loodyana.

الأميرة نورة بنت فيصل ورؤية 2030

وفي حوارها مع مجلة زهرة الخليج، عبرت الأميرة نورة عن شعورها بالفخر بالتطورات التي تشهدها بلادها والجيل الجديد واعتبرته بأنه "جيل طموح وشجاع جدًا وشغوف بالعمل"، معربة عن سعادتها بالتحولات الجذرية التي تمر بها بلادها.

وحول السبب وراء النجاح الكبير الذي تشهده المملكة، أوعزت الأميرة نورة هذا النجاح إلى عدة أسباب، أهمها هو دعم صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان؛ فهو من قام بتشجع أفراد الشعب ودعم الشباب، وبالتأكيد لا تكتمل المعادلة دون طموح الجيل الحالي، وسعيه إلى تحقيق أحلامه.

وحول العادات والتقاليد السعودية الأقرب إلى قلبها، والتي تحرصين عليها في حياتك اليومية، قالت الأميرة نورة أنه وبحكم عملها يتطلب منها السفر والتنقل دائمًا؛ فأينما كانت في أنحاء العالم شعرت بالحنين إلى عائلتها وبيتها؛ لذلك فهي تحمل معها دائمًا الدخون؛ لأن رائحته تشعره بأنها وسط بيتها وعائلتها، كما أنها لا تستغني عن القهوة السعودية والتمر أينما ذهبت.

الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن

اسمها الكامل: الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن بن محمد آل سعود.

الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالرحمن بن محمد آل سعود. تاريخ الولادة: في 1988م.

إنجازات الأميرة نورة بنت فيصل

أسست الأميرة أسبوع الموضة السعودي ومجتمع الأزياء السعودي في المملكة العربية السعودية.

أطلقت الأميرة في 19 سبتمبر (أيلول) 2018م أول أسبوع أزياء سعودي رسمي تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة.

تتولى الأميرة هي رئيسة شرفية لمجلس الأزياء العربي في الرياض Arab Fashion Council، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية.

تم افتتاح المكتب الإقليمي لمجلس الأزيار العربي في العاصمة السعودية الرياض وتعيينها كرئيس شرفي للمجلس.

اليوم الوطني السعودي

بدأ العد التنازلي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر المقبل والذي يُعرف محليًا بـ اليوم الوطني وهو اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في 23 سبتمبر 1932م.

بدأت المملكة العربية السعودية الاحتفال رسميًا باليوم الوطني السعودي في عام 2005، وفق مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل عبدالله آل سعود وبدأ هذا اليوم يحظى باهتمام شعبي منقطع النظير حيث ابتكرت العديد من الأنشطة المثيرة احتفالًا بيوم توحيد المملكة العربية السعودية المعروف بـ اليوم الوطني السعودي .

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، هو يوم عطلة رسمية في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ومعظم الأنشطة التجارية ستكون مغلقة.

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