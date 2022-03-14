جدل على مواقع التواصل بسبب مقطع يوثق طريقة مبتكرة للتسول في السعودية..فيديو

سادت حالة من الجدل والاستياء بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو يوثق قيام عامل نظافة بالتسول بطريقة مبتكرة بحسب ما تم وصفه.

ومن المعروف أن التسول محظور بكافة أشكاله في المملكة العربية السعودية، وبهذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه عامل نظافة وهو يقوم برمي النفايات عند الإشارة عندما تكون خضراء ليعود ويجمعها بعد توقف السيارات للإشارة الحمراء، وبهذه الطريقة يظهر التعب والإجهاد على نفسه حتى يستعطف قائدي المركبات لإعطائه ما تيسر من النقود، وذلك بحسب ما شرح صاحب الفيديو.

عادي



شايف فيه 90% من الاغبياء يعطون ~> ع بالهم صدقه

حرام يكسر الخاطر شمس حر

...

مادري متى بتعقلوون وتعلمون ان عملكم سلبي

ويساعد ع ظاهرـة التسول لين محد يقدر يسيطر عليها

....

وتالله فيه اجانب يلبسون هذا اللبس ويتسولون بهذه الطريقه

..

ي دلخ عليك وطنك وكفى حافظ عليها من التسول 🖐️ pic.twitter.com/x4hJu93vMw — ❤️ (@aassddq2) March 13, 2022

وبحسب "سبق"، أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن استيائهم من هذه الظاهرة وتزايدها، خصوصا عند الإشارات، لافتين إلى أن الأمر شائع في معظم المناطق، وذكر أحد التعليقات أن بعض عمال النظافة قد يدفع لمديره في الشركة من بني جلدته المسؤول عن توزيع العمال ليضعه في سوق أو عند إشارة.

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