جريمة تهز تركيا..خطف واغتصاب وقتل "عذراء" وتقطيع جثتها الى 5 قطع!

عثرت قوات الأمن على "عذراء غوليندام حياة أوغلو" (21 عامًا) المُختفية عن الأنظار منذ 5 أيام ميتة في غابة أنطاليا الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في جنوب غرب تركيا.

وكشفت مصادر أمنية بأنه جرى اعتقال مصطفى مراد أيهان، الذي اعتدى جنسيًا على "عذراء غوليندام حياة أوغلو" في منزلها، وخنقها وقطع جثتها إلى 5 قطع في الحمام ودفنها في الغابة.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وسائل الإعلام المحلية في تركيا، فقد انتقلت "عذراء"، وهي طالبة في قسم الصحافة بكلية الاتصالات بجامعة أكدنيز، للعيش في منطقة Muratpaşa.

وعندما لم تسمع عائلتها التي تعيش في أضنة أي خبر من ابنتهم مرة أخرى على مدار 5 أيام متواصلة، قاموا بإبلاغ الشرطة بالوضع ثم بدأت عملية البحث عن ابنتهم عذراء.

وفي البحث، تم العثور على جثة عذراء مدفونة في منطقة غابات Varsak، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في أنطاليا فيما يستمر استجواب صديقها الوكيل العقاري مصطفى مراد أيهان (48 عامًا).

وكشفت وسائل الإعلام التركية بأن المشتبه به من مواليد إسبرطة عام 1973، تخرج من كلية الهندسة بجامعة سليمان ديميريل عام 1996، ثم تخرج من كلية إدارة الأعمال بجامعة الأناضول عام 2007. ولا يزال يقدم خدمات المشاريع والإشراف والمقاولات في هندسته الخاصة.

رئيس روسيا البيضاء يحتفل بزواج حفيدته.. وصورة من داخل الحفل

المزاح يتحول الى جريمة.. 4 مقنعين ينشروا الرعب في شوارع السعودية

سعودي يلتقط صورة لـ"قلب المسلمين".. ويفوز بمسابقة تصوير "آيفون" العالمية