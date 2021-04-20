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جريمة صباح السالم تهز الكويت... وفيديو متداول لعائلة الضحية!

منشور 20 نيسان / أبريل 2021 - 09:35
جريمة صباح السالم
جريمة صباح السالم

تصدر هاشتاق #جريمة_صباح_السالم الترند في دولة الكويت بعد أن فُجه أهلها بجريمة قتل راحت ضحيتها إحدى الفتيات.

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وفي التفاصيل، أن فتاة رفعت قضية بحق أحد الأشخاص بتهمة الشروع بالقتل والمفاجئ كان أن القرار القضائي جاء بـ حبسه لمدة أيام قليلة قبل أن يتم إطلاق سراحه وسط تحذيرات من شقيقة الفتاة بوجه أصحاب القرار أنه سيحاول قتل شقيقتها مجدداً إلا أنه لم يستجب أحد لـ صرخاتها.

أول رد فعل للشاب كان عند خروجه من السجن بأن اتجه نحو مكان تواجد الفتاة وشقيقتها وابنة شقيقتها ليقطع الطريق عليهم بسيارته ومن ثم يختطف الفتاة التي رفعت الدعوى القضائية بحقه ويطعنها عدة طعنات ومن ثًم يرميها أمام أحد المستشفيات ويلوذ بالفرار.

الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب وباشروا التحقيقات معه، وبحسب بعض الأخبار المتداولة أن الفتاة هي طليقته وقد تهجم عليها عدة مرات بالشوارع وحاول قتلها وبناءاً على ذلك تم رفع القضية ضده.

مشاهير الكويت وعلى رأسهم الإعلامي حمد تفاعل مع الموضوع بعدة تغريدات كان منها
"كانت رافعه عليه قضية شروع بالقتل..وبعد ما اخلوا سبيله خطف البنت و قتلها!!..اعتذر عن المشهد المؤلم لأهالي الضحيه ..بس الي صار ما ينسكت عنه!!..الله يلعنك  الله يلعنك الله يلعنك"

وتابع في تغريدة أخرى "اعتقد يجب إعادة النظر في تنفيد الاحكام المستقبليه على جرائم قتل النساء واستبدال عقوبة الحبس "بالإعدام"..عشان تكون رادع لكل مجرم ونذل..يقرر " بكيفه" إن ينهي حياة إنسانه بسبب مشاكل إجتماعيه أو طلاق! ..نفس اغلب الجرائم الفتره الي طافت"..

أيضاً تم تجاول صُورة ظهر فيها البيانات الخاصة بالقاتل والذي تبين أنه من الجنسية المصرية وقد نال الجنسية الكويتية عن طريق والدته….وغرد آخر "المهم لا تنسون تضبطون الموضوع وتطلعون له ملف من الطب النفسي" !!!

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كلمات دالة:جريمة صباح السالمالكويتجريمة الكويتجريمة قتل في الكويت

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