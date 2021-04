منتجات تباع في الأسواق الأردنية لدعم المثليين.. ومغردون يسألون: أين الحكومة؟

وجه ناشطون على موقع التدوين "تويتر" في الأردن تساؤلات عن سبب تواجد منتجات تدعم مجتمع الميم في الأسواق الأردنية.

ونشر حساب يحمل اسم GeneralInspect2@ على "تويتر" مجموعة من الصور تظهر منتج حلويات تم إنتاجه بإصدار خاص ومحدود لدعم المثلية الجنسية ومجتمع الميم يجري بيعه في أحد المحلات التجارية في الأردن.

ولم يذكر الحساب مكان أو توقيت التقاط الصور لكنه وجه تساؤلًا لوزارة الصناعة والتجارة في بلاده عن سبب بيع هذه المنتجات في الأسواق الأردنية وفيما إذا كانت تعرف عن عرضها للمتسوق الأردني.

وبحسب الصور المتداولة، فإن منتج Skittles الشهير الذي يتم بيعه في الأسواق يحمل شعارات خاصة بمجتمع الميم مثل Pride والتي تعني "فخر مثليين" بالإضافة الى عبارة During pride only one rainbow matters في إشارة الى "قوس قزح" المخصص لعلم المثليين ومجتمع الميم.

وطالب عدد من المغردين بضرورة متابعة القضية والبحث عن أماكن بيع وتسويق هذه المنتجات ومصادرتها ومنع بيعها، في حين أشار قسم منهم الى أن هذه المنتجات يتم استيرادها من الأسواق الأمريكية وهي غير مخصصة للدول العربية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حكومي على الصور حتى هذه اللحظة.

