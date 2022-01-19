جريمة قتل تهز مصر.. العثور على جثة لاعبة دولية مخنوقة

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها بطلة العالم في كرة السرعة روان محمد الحسيني.

وكشفت مصادر أمنية مصرية بأنه تم العثور على روان جثة هامدة أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع الجيش وعلى رقبتها آثار الخنق.

وذكرت المصادر بأن التحقيقات في جريمة قتل روان مستمرًا للكشف عن ملابسات الجريمة.

ونقلت جهات التحقيق جثمان روان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتشريح الجثمان بواسطة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما أجرت قوات الشرطة مسحًا شاملًا للعقار الذي عثر على الجثمان فوق سطحه وكذلك العمارات المجاورة.

كما قامت قوات الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المحيطين بالعقار السكني لكشف ملابسات الحادث.

وتم تشييع جثمان بطلة العالم في كرة السرعة روان الحسيني، الثلاثاء، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد إبراهيم الدسوقي.

روان الحسيني

ولدت روان محمد الحسيني في عام 2001 بمدينة دسوق.

شاركت مع فريق كرة السرعة كلاعبة، وكانت تلعب في الفريق الأول لكرة السرعة، بالإضافة إلى تدريبها لفريق الناشئين في نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

حصلت روان الحسيني، الطالبة بكلية الصيدلة، على المركز الأول للفرق على مستوى العالم عام 2016 في لعبة كرة السرعة ببولندا.

وكُرمت روان محمد الحسيني من وزير الشباب والرياضة السابق، واللواء السيد نصر، عقب حصولها مع باقي لاعبي فريق كرة السرعة على بطولة العامة 2016 على مستوى العالم، في بطولة العالم للأندية وحصل الفريق على المركز الأول وقتها، كما حصد فريق الناشئين المركز الأول وحصل فريق الكبار على المركز الثالث لبطولة العالم في كرة السرعة.

وقبل وفاتها كانت تلعب في الفريق الأول، كما كانت تقوم بتدريب الناشئين بنادي دسوق الرياضي.