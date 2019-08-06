جريمة مروعة تهز ألمانيا.. لاجئ عربي يقتل صديقه بـ"سيف ساموراي"

في جريمة مروعة وبطريقة بشعة قتل نفذها لاجئ قيل أنه أردني الجنسية بالسيف وسط أحد شوارع مدينة شتوتغارت الألمانية بحق صديقه.

ونقل موقع "دويتشه فيله" الألماني عن النيابة العامة التي أكدت أن جريمة القتل التي نُفذت بسيف ساموراي الأربعاء الماضي، "لا يوجد خلفها دوافع دينية أو سياسية".

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وتداول مستخدمو منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو مروّعة توضح كيف نفذ القاتل هجومًا وحشيًا بالسيف على مواطن ألماني من أصول كازاخستانية وذبحه في عرض الطريق وفي وضح النهار ثم لاذ بالفرار على متن دراجة هوائية.

وأكدت النيابة العامة بأن ضحية الطعن ألماني من أصل كازاخي ويبلغ من العمر 36 عامًا، وكان يسكن مع المشتبه به في نفس المبنى.

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وأضاف الموقع أن معلومات جديدة تفيد بأن المشتبه به مواطن أردني (30 عامًا)، ويملك إقامة سليمة في ألمانيا منذ 2015.

وقال الموقع إن المعتدي سمع وهو يردد عبارة "لماذا فعلت هذا؟" عدة مرات أثناء توجيهه الطعنات للضحية.

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يذكر أن صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشرها لصورة المشتبه به والدماء تملأ يديه وملابسه وهو يرفع السيف الذي كان يهوي به على الضحية.

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