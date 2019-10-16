جريمة مروّعة في ولاية ألاباما الأمريكية فاعلها الأم وضحيتها أطفال بعمر الزهور (تفاصيل)

ما رأيناه اليوم كان شرًا مطلقًا، هكذا وصف رجال الشرطة ما شاهدوه من مناظر مؤلمة ومرعبة في المنزل الذي قامت فيه الأم بارتكاب جريمة مروعة في ولاية ألاباما الأمريكية بعدما أقدمت على قتل طفليها الذي يبلغ أحدهم الـ3 سنوات والآخر في عمر الـ9 سنوات.

ألقت قوات الأمن في ولاية ألاباما القبض على أم بعد قيامها بقتل طفليها، في حدث وصفه رجال الشرطة بأنه "شر مُطلق"، وتم نقل المتهمة إلى أحد المستشفيات في وضع حرج بعد أن تم إيجادها مصابة بجروح بليغة ولم يتم التأكد فيما إذا كانت تنوي الانتحار.

وكانت قوات الأمن قد تحركت على الفور بعد تلقيها بلاغًا بمقتل طفلين، لتتحرك سريعًا نحو الموقع، وعلى بعد قليل من مكان الجريمة، تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به وهي الأم وتم نقلها إلى المستشفى، وتكتمت السلطات حول التفاصيل الأخرى المتعلقة بكيفية مقتل الطفلين أو طبيعة الإصابات الخاصة بالأم وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الـ"ديلي ميل".

للمزيد من قسم اختيار محرر اقرأ أيضًا: