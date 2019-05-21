جريمة مروّعة.. يقتلون امرأة حامل ويسرقون جنينها من داخل رحمها

لقيت شابة حامل مصرعها على يد ثلاثة أشخاص قاموا بعدها بسرقة جنينها حيًا من داخل رحمها.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحادثة من قِبل المدعين العامين في سعيهم لإقناع القاضي بعدم الإفراج عن المشتبه فيهم الذين تم إلقاء القبض عليهم لاحقًا وهم "كلاريسا فيغيروا" (46 عامًا)، وصديقها "بيوتر بوباك" وابنتها "ديزيريه فيغيروا"(24 عامًا) الذين اتُهموا بتنفيذ مؤامرة لقتل الأم "مارلين أوتشوا لوبيز" (19 عامًا) الحامل في شهرها التاسع.

​

وذكرت مصادر أمريكية أن الشابة المغدورة كانت على وشك الولادة وفي أسابيعها الأخيرة من الحمل، عندما قررت الذهاب إلى بيت شخص مجهول عرض عليها تقديم ملابس للأطفال الرضع بالمجان، وعثر عليها مقتولة داخل حاوية قمامة بمدينة شيكاغو، في 15 مايو الجاري.

​

ويعيش الرضيع الصغير اليوم بفضل الأجهزة الداعمة للحياة في المستشفى، وهو في وضع صحي حرج، وفي تعليقه على الحادثة المفجعة، عبر والد الطفل عن مشاعر مختلطة فأبدى سعادته وحزنه الشديدين في آن واحد، لسماعه خبر العثور على زوجته مقتولة وكذلك للقائه بطفله الأول.

​

وتقول السلطات أن واحدة من المتهمين الثلاثة "كلاريسا فيغيروا" قد اعترفت يوم الجمعة الماضية بجريمتها وبأنها قامت بخنق الضحية في منزلها الواقع في فيجويروا بشيكاغو.

​

وقد ألقي القبض على "فيغيروا" وابنتها- التي تقول الشرطة إنها ساعدت في الخنق - هذا الأسبوع بعد أن عثر المحققون على جثة الضحية في صندوق قمامة في ساحة فيغيروا يوم الثلاثاء.

لمزيد من اختيار المحرر:

هدية زواج مفخخة تقتل العريس وتضع العروس بالعناية المركزة