جود الجمعاني تدافع عن نفسها بعد اتهامها بـ"التطبيع".. وتعلق باكية: أنا نادمة

البوابة - دافعت المؤثرة والمدوّنة جود الجمعاني عن نفسها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة إثر اتهامها بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركتها في حملة إعلانية سابقة لصالح شركة هيونداي – Hyundai بعدة نُسخ كانت إحداها موجهة لسوق "دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وبعد أيام من التزامها الصمت، قررت جود الجمعاني الظهور في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، للدفاع عن نفسها، والتعليق على التهم المنسوبة إليها إلى أن انهمرت دموعها باكية ألمًا لما تعرضت له من هجوم حاد من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وفي بداية الفيديو، قالت جود بأنها قررت الخروج والحديث بهذا الشأن لتؤكد بأنها "ليست مطبعة"، لكنها تتحمل مسؤولية خطأها وتتحمل مسؤولية قراراها الذي اتخذته قبل أعوام لافتقارها الخبرة اللازمة لحمايتها من الوقوع بالخطأ، مؤكدة بأنها تدفع ثمن خطأها غاليًا اليوم.

جود الجمعاني تعلق بعد اتهامها بالتطبيع

وقالت جود في الفيديو: "بدأ الموضوع قبل عامين، أي قبل شهرتي على السوشال ميديا، كنت فتاة حديثة التخرج من الجامعة أطمح في تحقيق الشهرة في عالم التمثيل، تقدمت بطلب للمشاركة في إعلان ترويجي عالمي وتم قبولي".

وحول توقيع العقد، قالت جود: "كان خطأي إني لم أقرأ بنود العقد الذي وقعته مع الشركة العالمية، ولم أعرضه على محامٍ خاص ولم أستشر أهلي، عرفت لاحقًا بأنه سيتم دبلجة الإعلان إلى لغات عدة، وأنا نادمة أشد الندم، لكني لم أتعمد الإساءة، هذا سوء تقدير مني، فمن المستحيل القيام بهذا الشيء".

وبعد الانتهاء من تصوير الإعلان، قالت جود بأنها شعرت بالندم الشديد، وبدأت تستوعب لاحقًا سوء قرارها، مؤكدة بأن الإعلان لا يمثلها لدرجة أنها لا تتمكن حتى من مشاهدته بعد تصويره، لكن ما جرى معها مجرد "سوء تقدير" و"خوف شديد من التورط مع شركة عالمية".

وأكدت جود الجمعاني أنها لم تكن تعلم بأي شكل من الأشكال عن التعاون المحتمل مع الكيان أو أن الحملة ستُفهم على أنها تطبيع. وأعربت عن استمرارها في الدفاع عن موقفها ورفضها لأي تطبيع مستقبلي.

أنهت جود حديثها بشكر كل من هاجمها، وقالت بأن ما تعرضت له في الآونة الأخيرة يُعد دليلًا على أن الأجيال الجديدة ما تزال تعترف بأن إسرائيل هي العدو الأول، وإن تم التطبيع معها أو تطويع فكرة تواجدها في المنطقة.

رحب رواد منصات التواصل الاجتماعي بتبرير جود، وقالوا بأن الإنسان ليس معصوم عن الخطأ، وأن ما شهدته في الآونة الأخيرة قد يكون درس لمن تسول له نفسه التعاون مع دولة الاحتلال بهدف تحقيق الشهرة أو حتى تبرير التطبيع معها مستقبلًا.

ابن حتوتة يعلق

من جهته، علق الرحالة ابن حتوتة على فيديو جود قائلًا: "أنا معكم، أنا ما عندي مشكلة مع جود ولا بحياتي انتقدت حدا، بس ليش هلأ انتقدتها؟ لأنه إذا غلطة كبيييييرة مثل هذه ما وقفنا عليها (خصوصًا قبل ما نعرف القصة الكاملة)، بنت منا وفينا طالعة بإعلان لصفحة إسرائيلية، على شو بدنا نوقف؟؟ كان لازم نوقف وننتقد! وكان لازم تطلع جود وتعتذر وتعترف بغلطها، مش عشانها، بس عشان الكل يكون عارف انه هذا مش شي عادي يمر.. انا ما بشوف جود مطبعة، بشوفها حدا كان غير واعي بهديك الايام، وكان لازم تعرف بغلطها وتوعى عليه عشان ما تعيده، وهلأ لما عرفت واعترفت واعتذرت خلص هذا المطلوب عشان تتعلم من غلطها…أما إذا ما انتقدناها على هيك غلطة كيف كانت رح تتعلم منها؟ فشكرا لكل حدا انتقد، وشكرًا جود انه ما اصرت على موقفها وحاولت تبرر، وإنما طلعت تعتذر".

جود الجمعاني

تُعد جود الجمعاني واحدة من مشاهير السوشال ميديا في الأردن، واكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بعد مشاركتها في عدد من الفعاليات الترويجية للعديد من الشركات الكبرى في الأردن.

