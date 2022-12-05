جورجينا رودريغيز بإطلالة فاضحة على شواطئ قطر

تعرضت عارضة الأزياء الأرجنتينية – الإسبانية جورجينا رودريغيز لانتقاداتٍ عارمة بعدما ظهرت بالبيكيني الأخضر على شواطئ قطر حيث تتواجد لمؤازرة حبيبها ووالد أطفالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في رحلته المونديالية.

وبينما انشغل رونالدو (37 عامًا) بالتدريب مع زملائه في المنتخب البرتغالي كانت جورجينا تستمتع بالأجواء الدافئة على شواطئ الدوحة من أجل كسب بعض السُمرة على بشرتها.

وشاركت جورجينا (28 عامًا) صورها بالبكيني مع متابعيها على تطبيق "سناب شات"، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة لدى الجماهير العربية الذين رأوا بأن إطلالتها لا تتناسب مع الدولة العربية الإسلامية والتي كانت قد حثت ضيوفها من مشجعي كأس العالم على احترام عاداتها وتقاليدها باللباس وكذلك السلوك.

في المقابل، أشار أحد المعلقين إلى أن إطلالة جورجينا "الجريئة" كانت تتناسب مع الأجواء الدافئة على شواطئ الدوحة التي تسمح لمرتاديها ارتداء ملابس السباحة باختلاف أنواعها وألونها وتصاميمها.

وكانت جورجينا رودريغيز قد وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي برفقة أبناء رونالدو ووالدته، من أجل تشجيع المنتخب البرتغالي بقيادة الدون رونالدو.

وحرصت جورجينا على توثيق رحلتها الاستثنائية إلى قطر وإقامتها الملوكية في الدوحة حيث التقت هناك بأمير قطر السابق الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا بالإضافة إلى عدد من المشاهير في عالم الغناء والرياضة.

جورجينا رودريغيز في قطر

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن جورجينا وخمسة أبناء رونالدو ووالدته يتواجدون في فندق ومنتجع تشيدي كتارا - Chedi Katara الذي يعد من أفخم فنادق الدوحة.

ويقع فندق تشيدي كتارا في منطقة كتارا وهي قرية ثقافية في عاصمة قطر، ويوصف بأنه "أعجوبة معمارية تتألق بين الصحراء والبحر".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سعر الليلة الواحدة في المنتجع الذي تقيم فيه عائلة رونالدو تصل إلى 5750 يورو لليلة واحدة.

جورجينا تلتقي بـ رونالدو

اجتمعت جورجينا مع كريستيانو رونالدو يوم أمس وذلك خلال عطلته في منتصف كأس العالم، والتقطت معه صورًا نشرتها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام".