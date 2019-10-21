"جوكر" كويتي يتجول في شوراع العاصمة ليلًا... والأمن يلقي القبض عليه

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على شاب أثار الجدل مؤخرًا بظهوره متنكرًا بين السيارات ليلًا بشخصية "الجوكر" الشهيرة التي ظهرت في الفيلم الأمريكي الذي يحمل ذات الاسم.

وكشفت مصادر في مباحث الآداب الكويتة، أن التحقيقات الأولية مع الشاب في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عن هويته والذي تبين أنه أحد مشاهير السوشال ميديا ويدعى (إبراهيم الحبابي).

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وبرر الشاب تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.

في حين حذر مصدر أمني "المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس".

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يذكر أن أن شخصية "جوكر" التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

تم عرض "جوكر" للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي النسخة 76 في 31 أغسطس 2019، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي، وهي أعلى جائزة في المهرجان.

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