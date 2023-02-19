جولة في شقة ابنة بيل غيتس.. تكلفتها وصلت 51 مليون دولار

البوابة - كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن جينيفر غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، وزوجها الفارس المصري نائل نصار، قد انتقلا مؤخرًا لشقتهما الجديدة في حي مانهاتن الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن وريثة مايكروسوفت والفارسة والطالبة في كلية الطب جينيفر اشترت الشقة بقيمة 51 مليون دولار والتي كانت مملوكة في لسائق الفورمولا -1 البريطاني "لويس هاملتون".

وحول تفاصيل الشقة، ذكرت الصحيفة بأنها جاءت على النحو التالي:

المساحة: 8900 قدم مربع، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية

8900 قدم مربع، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية الموقع: في شارع غرينتش – حي تريبيكا التابع لحي مانهاتن – مدينة نيويورك.

في شارع غرينتش – حي تريبيكا التابع لحي مانهاتن – مدينة نيويورك. المالك السابق: البريطاني لويس هاميلتون – باعها في في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

البريطاني لويس هاميلتون – باعها في في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار. عدد الغرف: 6 غرف نوم

6 غرف نوم عدد الحمامات: 6 حمامات

6 حمامات تفاصيل جانبية: شرفات متعددة وموقف للسيارات ومصعد خاص وتراس خاص مغطى بالزجاج ومسبح داخلي بطول 70 قدمًا وصالة رياضية وغرف خلع الملابس وحمام تركي.

جولة داخل شقة جينيفر غيتس الجديدة

نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية صورًا للشقة جينفر الجديدة من الداخل والخارج، والتي نعرضها لكم في هذا التقرير:

وذكرت الصحيفة بأن شقة جينفر ونائل هي الأكبر في المبنى الذي يحمل اسم "جوهرة التاج" ويتألف من ست غرف نوم وستة حمامات ومسبحين وسقوف بارتفاع 20 قدمًا وتراسات متعددة وموقفين للسيارات.

وكانت تقارير إخبارية أن جينيفر استقبلت مولودتها الأولى قبل أيام وقيل بأنها اختارت لها اسم ليلى.

جيران جينفر في شارع غرينتش

ذكرت الصحيفة الأمريكية أن عددًا من المشاهير اتخذوا من شارع غرينتش في حي منهاتن مقرًا لهم، ومنهم: