جولة لمدوّن أمريكي في الرياض تثير ضجة عارمة.. سعودي يقيم مع صديقته في الفندق دون زواج

أثار مدوّن على موقع "يوتيوب" من الولايات المتحدة الأمريكية الجدل بعد نشره مقطع فيديو يرصد فيه الحياة في المملكة العربية السعودية وما تشهده من "تغيرات جذرية" على كافة المستويات والأصعدة خاصة السياسية والإجتماعية والسياحية.

ونشر المدوّن "بيتر سانتينيلو" الجزء الأول من تجربته في السعودية عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب" في 14 نوفمبر الجاري، منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه الأراضي السعودية، بدءا من المطار مرورًا بالمولات التجارية مع تعالي صوت رفع الأذان في أكثر من مشهد.

وأطلق "بيتر" على مقطع الفيديو عنوان SHOCKING FIRST IMPRESSIONS.. INSIDE SAUDI ARABIA#" أي "صدمة الانطباعات الأولى.. من داخل المملكة العربية السعودية".

وأول ما بدأ "بيتر" حديثه في الفيديو هو حرارة الجو في الرياض والتي قال بأنها لا تشبه أي شيء آخر ثم أشار الى عدم وجود "ممر للمشاه" في الشارع وبأنه لا يعرف الطريقة التي سيعبر فيها الى الجانب الآخر.

وبعدها التقى "بيتر" بمجموعة من العمالة الوافدة الذين يتضح من طريقة حديثهم للغة الإنجليزية بأنهم قادمين من إحدى دول شرق آسيا للعمل في مجال البناء، مشيرين الى أنهم يقومون ببناء الرياض مقابل المال وبأن كسب المال في الرياض أفضل من دبي.

احتساء القهوة في ستاربكس

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كما خاص المدون "بيتر" تجربة احتساء القهوة في أحد أفرع "ستاربكس"، مشيرًا الى أن هناك مكانًا مخصصًا للنساء بعيدة عن أعين الرجال.

كما أشار بدهشة الى أن تجربته في "ستاربكس" كانت "رائعة" خاصة بعد أن تم إغلاق الأبواب وهو داخل المحل بسبب بدء وقت الصلاة.

جولة في الرياض مع أحد الشباب السعوديين

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كما بدأ "بيتر" التجول في شوراع الرياض مع شاب سعودي يدعى محمد والذي صادفه على باب "ستاربكس".

وسرد محمد لـ"بيتر" التغيرات التي تشهدها السعودية في الوقت الراهن وأهمها قيادة المرأة السعودية للسيارة لأول مرة منذ عامين.

التغير بدأ من السينما

اصطحب محمد ضيفه "بيتر" الى أحد المولات التجارية في الرياض الذي بادر بالسؤال عن "السينما" ليجيبه محمد بأنها هي التغير.

وقال محمد بأن الرياض تحتضن الآن نحو 5 صالات سينما يرتادها الشباب والنساء معًا وهو ما أثار دهشة "بيتر".

الرياض بارك وغطاء الرأس

توجه "بيتر" بعدها الى مول "الرياض بارك" حيث لاحظ بأن الفتيات يظهرن دون غطاء على الرأس وهو ما أكده له محمد قائلًا بأن الأمر بات قانونيًا ويعد حرية شخصية للنساء.

شاب يجاهر بعلاقة محرمة

فيديو متداول 🔴

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سائح أجنبي يتجول ويصور في أحد الأسواق بمدينة #الرياض، ويلتقي بشاب سعودي جالس مع صديقته الذي تعرف عليها قبل شهر، ويقول بكل ارياحية أنا اجلس هنا مع صديقتي، ونذهب إلى الفندق سوياً، ولن يوقفنا أحد ..!

.#سعودي_يجاهر_بالمعصية

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- pic.twitter.com/eJ5s1QGR54 — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) November 19, 2019

الجزء الصادم من الفيديو هو اللقاء الذي أجراه "بيتر" مع أحد الشباب السعوديين الذي أشار الى أنه عاد من المملكة المتحدة منذ أسبوعين الذي قال له بأنه "سعيد بالتغيرات التي تشهدها السعودية".

وتحدث الشاب السعودي عن الحرية التي أصبح يشعر بها في السعودية حتى أنه أصبح يقطن مع صديقته التي يعرفها منذ شهر معًا في فندق بالرياض دون زواج.

وظهر الشاب وهو يتحدث عن الانفتاح الذي تشهده السعودية الآن مؤكدًا أنه قبل ذلك كان يخاف أن يسجن ولكن في الوقت الحالي يشعر بالحرية.

وأطلق مغرّدون هاشتاغ #سعودي_يجاهر_بالمعصيه عبّروا من خلاله عن غضبهم من ما يقوم به الشاب السعودي، معتبرين أنّ هذا ما يريده ولي العهد السعودي.

من هو بيتر سانتينيلو؟

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بحسب الصفحة الرسمية لـ"بيتر" قال بأنه غادر الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة حين كان في الرابعة والعشرين من عمره ليعيش مغامرة في جميع أنحاء العالم.

ويقول "بيتر" بأن الهدف من التجول حول العالم هو التعرف على الامتداد الواسع وراء حدود بلده وخوض في الصداقة والحرية والعمل وتطور الذات البشرية والتعرف على وجهات النظر المختلفة.

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وأشار الى أن ما رآه خارج الولايات المتحدة الأمريكية كان مختلفًا تمامًا عن الرواية القديمة، وبأنه من خلال تصوير مقاطع فيديو يمكنه من خلاله تغير الأفكار النمطية عن أي بلد أو أي شعب والتي رسمها السياسون وأعمدة هوليوود.

وكشف بأنه زار عدة بلدان أبرزها تركيا وإيران وأوكرانيا وإريتريا وكولومبيا وغيرها الكثير.

كما أشار الى أن الهدف من هذه الفيديوات هي إلهام الخارجين بالخروج من حدودهم والتعرف على عظمة أنفسهم وخلق صلات إنسانية ذات مغزى.

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