حالة غريبة .. طفل يمني يمشي فقط بعد استنشاقه البنزين

أثار طفل يميني يبلغ من العمر 12 عامًا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء إدمانه على استنشاق رائحة البنزين منذ سنوات.

وذكرت مصادر إعلام يمنية أن الطفل حميد منصور ابراهيم علي طاهر حيدان من محافظة حجة شمالي اليمن "لا يمشي إلا بعد استنشاقه للبنزين، ويغمى عليه بمجرد التوقف عن ذلك.

وأشارت المصادر أن الطفل حميد يعمل في محطة وقود حيث يستمتع باستنشاق رائحة البنزين حتى أدمن عليها ويصبح غير قادر على المشي أو الحركة في حال توقف عن استنشاقه.

وأثارت الحادثة موجة من غضب على نطاق واسع إذ يعتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الطفل أصبح مدمنًا ويجب تقديمه إلى الأطباء لتلقي العلاج.

إدمان استنشاق البنزين

ينجذب بعض الأشخاص للروائح النفاذة مثل البنزين والغراء، والتي يمكن أن يسبب استنشاقها أضرارًا على الصحة وعلى الرئة بشكل خاص، ما يعرض حياتهم للمخاطر.

هناك بعض الناس يفضلون رائحة البنزين ويستمتعون باستنشاقه، وقد يتحول إلى إدمان والوصول لحالة تسمم بسبب احتواءه على مواد سامة مثل الرصاص.

وتؤثر رائحة البنزين بشكل مباشر على صحة الدماغ، فتتسبب نقص الأكسجين الواصل للمخ، وخاصة عند سائقي السيارات، فمن بين أسباب بعض الحوادث استنشاق رائحة البنزين التي أدت إلى الاختناق.

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