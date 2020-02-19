حتى الحيوانات لم تسلم.. القطط ترتدي أقنعة للوقاية من الإصابة بالـ"كورونا"

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس الـ"كورونا المُستجد" حصد الأرواح وارتفاع حالات الإصابة بالمرض في الصين، لجأ عشرات الآلاف من الصينيين الصينيين إلى وسيلة "طريفة" لحماية حيواناتهم الأليفة من الفيروس المميت.

وتتمثل هذه الوسيلة في وضع الأقنعة الطبية الواقية على وجوه قططهم الأليفة، ويقوموا بثقبها في أماكن العيون، بينما يظل باقي الوجه مغطى.

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وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الأقنعة الواقية للقطط ظهرت بعد أن قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن فيروس "كورونا" الجديد قد يؤثر على بعض الحيوانات الأليفة.

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لكن كلية "ديفيس" للطب البيطري بجامعة كاليفورنيا كشفت بأن هذا الأمر غير صحيح نظرًا لأن الفيروسات عادة ما تكون محددة بالنوع، ومن غير الشائع انتقالها بين الكائنات المختلفة.

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كما أن هناك أدلة قليلة على أن مثل هذه الأقنعة تحقق الكثير لحماية البشر من انتشار الأمراض أو اكتسابها، فهي غالبًا ما تُصنع من مادة رقيقة ولا يتم تثبيتها جيدًا على الوجه، كما أن هناك العديد من الفراغات والثغرات التي تتشكل حول الخدين وحواف الفم، مما يسهل على الهواء الدخول والخروج من خلاله⁠.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة في الصين بلغ 42 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات تلك التي تسبب بها مرض سارس عامي 2002 و 2003.

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وبلغ عدد الوفيات على مستوى الصين جراء فيروس كورونا 1016 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد تعرضت لانتقادات متزايدة مؤخرا بسبب طريقة معالجتها للأزمة حال انتشار الفيروس.

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وهناك 500 مصاب بفيروس كورونا في 30 دولة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس خارج الصين إلى أربع حالات في فرنسا وجزيرة هونغ كونغ (الصينية) والفلبين واليابان.