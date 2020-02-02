بعد إعلان خامس إصابة بالكورونا.. أقنعة الوجه تُباع بـ 699 درهم في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس "كورونا المُستجد"، لدى وافد من مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الصحة إنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الحالات المُكتشفة في الإمارات إلى خمس، وذلك منذ ظهور المرض.

وقالت المصادر بأن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لدى عائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وأن "حالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم".

وفي الوقت الذي وجهت فيه وزارة الصحة السكان المحليين في الإمارات بضرورة تحري الدقة واتباع الاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية

كما حث الأطباء والسلطات الناس على التزام الهدوء، مشددين على أن الخطر على عامة الناس منخفض، إلا أن هذا لم يمنع التوجه لشراء أقنعة الوجه في جميع أنحاء البلاد، حيث أبلغ العديد من التجار أنه مخزونهم قد نفذ.

وعزت الدائرة نفاذ بعض أنواع من الكمامات الطبية من الأسواق المحلية لقيام أفراد من الجالية الصينية بشراء تلك الأنواع بكميات كبيرة لارسالها لأهلهم وذويهم في الصين ضمن مبادرة إنسانية @Dubai_DED https://t.co/7c3pwHSjtD — حماية المستهلك - دبي Consumer Protection (@dubai_consumers) January 29, 2020

واشتكى بعض المواطنون في الإمارات من سعر الأقنعة الذي وصل الى 699 درهم إماراتي أي ما يعادل 190 دولار أمريكي من خلال طرف ثالث على موقع Amazon.ae.

وكتب إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد اشتريت واحدة لزوجي لأنه سيسافر يوم الجمعة وبعد ذلك صدرت الأخبار حول أول حالة nCov إيجابية في الإمارات عادت إلى هذا البند في الأمازون لطلب إضافي وصدمت لرؤية أنه كان بالفعل بسعر 439 درهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه هيئة تنظيم المنتجات الاستهلاكية ، دائرة الاقتصاد في دبي، الكيميائيين وتجار التجزئة بعدم رفع سعر أقنعة الوجه، وأمرت إحدى الصيدليات بتخفيض سعر المنتجات بعد أن تبين أنها رفعتها بعد إعلان الحالات الأربع المؤكدة يوم الأربعاء.

يقول الخبراء إن الأقنعة ليست ضرورية ويجب على الناس التركيز بدلاً من ذلك على النظافة الجيدة ، مثل غسل أيديهم بانتظام.

على الرغم من أن أقنعة التنفس N95، التي يرتديها الأطباء، توفر مستوى أفضل من الحماية ضد الفيروسات المحمولة بالهواء مقارنة بالعديد من الأقنعة الأخرى، إلا أن الأطباء يقولون إنهم غير مرتاحين لطريقة الارتداء.

نظرًا لأنها مصممة لتتلائم مع الوجه لتصفية جزيئات الفيروسات الصغيرة، فإنها تجعل التنفس أكثر صعوبة إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح.

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