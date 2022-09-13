حديقة الملك سلمان في الرياض : موعد الافتتاح - وظائف شاغرة

بدأت مؤسسة حديقة الملك سلمان العمل على تأسيس مركز الزوّار بحديقة الملك سلمان على مساحة شاسعة مع استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع الحديقة ذات المواصفات العالمية.

وكان الملك سلمان قد أعلن إطلاق مشروع حديقة الملك سلمان عام 2019 لتصبح "الرئة الخضراء" للرياض باعتبارها أكبر حديقة مُدُن في العالم، بمساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا.

حديقة الملك سلمان

ويهدف بناء الحديقة إلى تقديم خيارات متنوعة لأهالي الرياض وزوّارها على المستوى الرياضي والثقافي والفني والترفيهي، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أحد أهداف رؤية 2030م برفع تصنيف الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.

حديقة الملك سلمان كم مساحتها ؟

المساحة الإجمالية: 16 كيلو مترًا مربعًا.

16 كيلو مترًا مربعًا. المساحة الإجمالية لمركز الزوار في حديقة الملك سلمان: 13 كيلو مترًا مربعًا.

المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان

بدأت مؤسسة حديقة الملك سلمان تشييد مجمع الفنون الملكية التابع للحديقة والذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع.

وسيكون المجمع مركزًا للمشهد الفني والثقافي في الرياض والذي جاء تصميمه على مبادئ العمارة السلمانية، حيث تمزج روح الأصالة بالحداثة في آنٍ واحد، وبالشكل الذي يعكس الهوية المحلية لمدينة الرياض

وسيشمل المجمع:

متحف

مكتبة

استوديوهات للفنانين

معهد يضم ثلاث أكاديميات

قاعة تتسع لـ 600 مقعد

قبة تتسع لـ 2300 مقعد،

مسرح متوسط السعة يضم 650 مقعدًا

ثلاث صالات للسينما

مرافق حديقة الملك سلمان

المجمع الملكي للفنون

المسرح الوطني

دارا الأوبرا

أكاديميات الفنون والمتاحف والمعارض

مناطق خضراء وساحات مفتوحة

مجمعات رياضية

ملعب الرويال جولف كورس

مدن ترفيهية

مرافق سكنية وفندقية ومكتبية وتجارية

موقع حديقة الملك سلمان

تقع الحديقة وسط العاصمة الرياض.

متصلة بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام عبر خمس محطات على الخط الأخضر من قطار الرياض، و10 من محطات على خط شبكة حافلات الرياض.

العناصر البيئية في حديقة الملك سلمان

مناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 9.3 مليون متر مربع تشمل حديقة بالطراز الإسلامي، حدائق عمودية، حديقة المتاهة الزراعية، محمية الطيور والفراشات.

حدائق متنوعة تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع.

مسار دائري للمشاة بطول 7.2 كيلو متر.

منطقة الوادي على مساحة 800 ألف متر مربع.

عناصر مائية متنوعة على مساحة 300 ألف متر مربع.

يقام على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، يضم ما يلي:

المسرح الوطني بسعة 2500 مقعد.

5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام.

مسرح خارجي في الهواء الطلق يستوعب 8 آلاف مشاهد.

مجمع للسينما يضم 3 قاعات.

4 أكاديميات للفنون

مركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

مرافق ثقافية في حديقة الملك سلمان

7 متاحف متنوعة: متحف الطيران، متحف الفلك والفضاء، متحف النباتات، متحف العلوم، متحف العمارة، متحف الواقع الافتراضي.

ساحات للاحتفالات موزعة على مساحة 40 ألف متر مربع.

مرافق رياضية وترفيهية

ملعب الرويال جولف على مساحة 850 ألف متر مربع.

مجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع.

ملاعب الواقع الافتراضي.

مركز القفز المظلي والمناطيد.

مركز للفروسية.

مسار للجري والدراجات الهوائية.

مرافق ترفيهية: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة.

مرافق سكنية وفندقية في حديقة الملك سلمان

مجمعات للمباني السكنية توفّر 12 ألف وحدة سكنية متنوعة.

16 فندقًا توفر 2300 وحدة فندقية.

مساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد عن 500 ألف متر مربع.

مجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع.

مرافق وخدمات عامة في حديقة الملك سلمان

مساجد

مراكز أمنية وصحية وتعليمية واجتماعية ومكتبات عامة

مباني لمواقف السيارات تبلغ مساحتها الإجمالية 280 ألف متر مربع

طرق رئيسية ومحلية وممرات للمشاة

مركز الزوار في حديقة الملك سلمان

يُعد بمثابة مركز تعريفي- بيئي – ثقافي يقام على مساحة 80 ألف متر مربع.

يضم معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات، ومنطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات ومناطق وساحات مفتوحة، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات.

من مصمم مركز الزوار في حديقة الملك سلمان ؟

تم تصميم مركز الزوار من قبل المعماري "ديفيد أدجاي"، حيث تميز تصميمه بالمزج بين حدود المساحات الداخلية للمركز والمناظر الطبيعية الخارجية للحديقة، والطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي.

متى سيتم افتتاح حديقة الملك سلمان؟

تم تدشين مشروع الحديقة في العام الماضي، ولم يُحدد موعد لافتتاح الحديقة حتى هذه اللحظة.

حديقة الملك سلمان كم شجره؟

ستضم حديقة الملك سلمان نحو مليون شجرة، لتكون أكبر حديقة في العالم

وظائف إدارية وهندسية في حديقة الملك سلمان

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال والنساء، من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وتاليًا الشواغر المتوفرة لدى حديقة الملك سلمان إلى جانب عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف كالتالي:

- أخصائي أول خدمات الشركات (Corporate Services Sr. Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية).

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المرافق أو مجال مشابه.

مساعد تنفيذي أول (Sr. Executive Assistant)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب، سكرتارية تنفيذية) أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السكرتارية أو المساندة الإدارية.

- مدير مركز الأرشيف والسجلات (Archive & Records Center Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مكتبات ومعلومات، علم المعلومات) أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/2/15هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3L6DrpA