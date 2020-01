حرائق أستراليا تستعر وتقتل نصف مليار حيوان.. و"ناسا" تنشر صورة مُرعبة من الفضاء

تسببت الحرائق الهائلة المشتعلة في الغابات الأسترالية منذ أشهر بنفوق ما يقارب نصف مليار من الحيوانات وقتل نحو 23 مواطنًا ونزوح الآلاف من المواطنين.

وبحسب تقديرات علماء البيئة في جامعة سيدني فإن الحرائق المشتعلة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي تسببت في نفوق هذا العدد الهائل من الحيوانات بعد أن وصلت مساحة الغابات المحترقة إلى 7.4 ملايين فدان.

Kangaroos hop uphill in smoky New South Wales to escape the smoke and raging fires in Australia. The country's bushfires have scorched millions of acres, putting millions of people and animals at risk.



Welcome to the hellish future of life on Earth. https://t.co/yG8H95JHEm pic.twitter.com/3BTVqFSVPs — WIRED (@WIRED) January 4, 2020

وكشف العلماء بأن حوالي 8000 من حيوانات الكوالا نفقوا بسبب الحرائق؛ أي ما يعادل ثلث العدد الكلي للكوالا الموجود في البلاد.

وأوضحوا بأنّ نحو 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت منذ اندلاع الحرائق ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي "أعلى بكثير".

Estimated half a billion wild animals have died in Australian bush fires. They pay the price for our ignorance greed & stupidity #AustraliaBurns pic.twitter.com/4m9XZxailW — dominic dyer (@domdyer70) January 1, 2020

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حيوانات الكنغر وهي تحاول الفرار من الغابات المحترقة، وجثث كوالا متفحمة على الأرض.

وقال البروفيسور "كريستوفر ديكمان": "إنّ الحيوانات في مناطق الحريق لم تنفق جميعها مباشرة بسبب النيران، إذ إنّ بعضها سيجد ملاجئ بعيدًا عن النار، سواء في باطن الأرض أو عبر الطيران، ولكن أعداد الحيوانات التي تأثرت مباشرة بالحرائق ضخمة بشكل واضح، وتشير الأبحاث السابقة إلى أنّ النقص في المأوى والغذاء، وتوغل الحيوانات المفترسة الغازية في المناطق المحروقة، سيؤدي إلى مزيد من الضحايا".

في حين قالت وزيرة البيئة الأسترالية "سوزان لاي" إنّ "ما يقارب 30% من مواطن الكوالا تم تدميرها بسبب الحرائق، بينما تستقبل مستشفيات الحيوانات أعدادًا ضخمة من الحيوانات لعلاجها من آثار الحروق، ولكن بالرغم من ذلك فالحيوانات الناجية ستعاني بسبب نقص المأوى والغذاء".

The fires here in Australia are so awful, it’s hard to find someone that’s not effected by them in someway.

Over 6.3 Million hectares (24,000 sq mi) burnt so far

2500 buildings destroyed

500 million+ animals have died

25 lives lost

Thousands evacuated#AustraliaBurns pic.twitter.com/W64JxlvNyN — James Turner (@JamesTurnerYT) January 5, 2020

كما تسببت الحرائق الضخمة، المندلعة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بتدمير المنازل وأدت إلى فرار آلاف الأشخاص إلى الساحل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وتضرر حوالي 12.35 مليون فدان من الأراضي.

If you haven't seen how bad it is down in Australia, let me explain: All these pictures were taken in the middle of the afternoon. The temperature was about 45c. Winds caused by the fires have been blasting over emergency vehicles. 30% of all koalas are dead. It's horrifying. pic.twitter.com/oguhVyiLKX — Chowderhead (@TheChowderhead) December 31, 2019

ونشر السكان على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للسماء التي اكتست باللونين الأسود والأحمر بسبب الدخان والحرائق المشتعلة، كما كشفت وكالة "ناسا" أن الحرائق هائلة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء.

