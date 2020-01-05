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حرائق أستراليا تستعر وتقتل نصف مليار حيوان.. و"ناسا" تنشر صورة مُرعبة من الفضاء

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:19
حرائق أستراليا
حرائق أستراليا

تسببت الحرائق الهائلة المشتعلة في الغابات الأسترالية منذ أشهر بنفوق ما يقارب نصف مليار من الحيوانات وقتل نحو 23 مواطنًا ونزوح الآلاف من المواطنين.

وبحسب تقديرات علماء البيئة في جامعة سيدني فإن الحرائق المشتعلة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي تسببت في نفوق هذا العدد الهائل من الحيوانات بعد أن وصلت مساحة الغابات المحترقة إلى 7.4 ملايين فدان.

وكشف العلماء بأن حوالي 8000 من حيوانات الكوالا نفقوا بسبب الحرائق؛ أي ما يعادل ثلث العدد الكلي للكوالا الموجود في البلاد.

وأوضحوا بأنّ نحو 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت منذ اندلاع الحرائق ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي "أعلى بكثير".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حيوانات الكنغر وهي تحاول الفرار من الغابات المحترقة، وجثث كوالا متفحمة على الأرض.

وقال البروفيسور "كريستوفر ديكمان": "إنّ الحيوانات في مناطق الحريق لم تنفق جميعها مباشرة بسبب النيران، إذ إنّ بعضها سيجد ملاجئ بعيدًا عن النار، سواء في باطن الأرض أو عبر الطيران، ولكن أعداد الحيوانات التي تأثرت مباشرة بالحرائق ضخمة بشكل واضح، وتشير الأبحاث السابقة إلى أنّ النقص في المأوى والغذاء، وتوغل الحيوانات المفترسة الغازية في المناطق المحروقة، سيؤدي إلى مزيد من الضحايا".

في حين قالت وزيرة البيئة الأسترالية "سوزان لاي" إنّ "ما يقارب 30% من مواطن الكوالا تم تدميرها بسبب الحرائق، بينما تستقبل مستشفيات الحيوانات أعدادًا ضخمة من الحيوانات لعلاجها من آثار الحروق، ولكن بالرغم من ذلك فالحيوانات الناجية ستعاني بسبب نقص المأوى والغذاء".

كما تسببت الحرائق الضخمة، المندلعة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بتدمير المنازل وأدت إلى فرار آلاف الأشخاص إلى الساحل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وتضرر حوالي 12.35 مليون فدان من الأراضي.

ونشر السكان على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للسماء التي اكتست باللونين الأسود والأحمر بسبب الدخان والحرائق المشتعلة، كما كشفت وكالة "ناسا" أن الحرائق هائلة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء.

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