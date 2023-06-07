حرائق كندا تحوّل نيويورك إلى نيودلهي.. وتغطي تمثال الحرية

البوابة - غطى ضباب رمادي من الدخان والرماد سماء عدة مناطق من ولاية نيويورك الأمريكية نتيجة الحرائق المشتعلة في غابات شرق كندا منذ أيام.

وأجبر الملايين من سكان المدن الشرقية في الولايات المتحدة الأمريكية على البقاء في المنازل وإلغاء الأنشطة الخارجية بعدما اشتكى السكان من صعوبة التنفس والتهاب العيون نتيجة الدخان المنبعث من الحرائق المشعلة غابات مقاطعتي كيبيك ونوفا سكوشا الكنديتين.

كما تسبب حرائق كندا في خفض مستوى جودة الهواء في مدينة نيويورك الأميركية، حتى احتلت المركز السابع بين المدن الكبرى لأسوأ جودة هواء في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة IQAir لجودة الهواء والتلوث.

ووضع تصنيف شركة IQAir لجودة الهواء والتلوث المدينة الأمريكية صباح الأربعاء عند 174، أي أعلى بست نقاط من المدن الهندية وفي مقدمتها نيودلهي.

ويقيس المؤشر مستويات الجسيمات الدقيقة، والتي يمكن أن تدخل الجهاز التنفسي والرئتين، وتؤدي إلى تهيج حالات مثل الربو وحتى التسبب في مشاكل في القلب على المدى الطويل.

وتعتبر الدرجة بين 151 و 200 غير صحية للتنفس، والنتيجة فوق 200 تعتبر "غير صحية للغاية".

الدخان يخنق نيويورك

كما حجب الدخان معالم بارزة في نيويورك يومي الثلاثاء والأربعاء مثل تمثال الحرية والعديد من ناطحات السحاب في المدينة.

وشبه سكان نيويورك رائحة الاحتراق بنار المخيم، وقالوا بأنهم استطاعوا حتى شم رائحة الدخان في داخل ، منازلهم الأمر الذي دفعم إلى استخدام الكمامات الطبية.

وقال ترينت فورد، عالم المناخ في ولاية إلينوي، إن الظروف الجوية في الجزء العلوي من الغرب الأوسط تخلق طقسًا جافًا ودافئًا جعلت من الممكن للجسيمات الصغيرة أن تسافر مئات الكيلومترات من حرائق الغابات الكندية وتستمر لأيام.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مساء الثلاثاء ، إنه تم إصدار تقرير استشاري بشأن جودة الهواء لجميع الأحياء الخمس، وبينما كان من المتوقع أن تتحسن الظروف حتى صباح الأربعاء، فمن المتوقع أن تسوء مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم.

قال آدامز: "نحن نتخذ الاحتياطات من خلال وفرة من الحذر لحماية صحة سكان نيويورك حتى نتمكن من الحصول على فهم أفضل لتقارير جودة الهواء في المستقبل، نوصي جميع سكان نيويورك بالحد من النشاط في الهواء الطلق إلى أقصى حد ممكن".