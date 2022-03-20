حسناء بولندية تتوج بلقب ملكة جمال العالم 2021

توّجت الحسناء البولنديّة "كارولينا بيلاوسكا" بلقب ملكة جمال العالم 2021 في الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بعد إلغائه في ديسمبر الماضي بسبب تفشي جائحة "كورونا".

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة Coca-Cola Music Hall في سان خوان، بورتوريكو، توّجت ملكة جمال أمريكا "شري سايني" كوصيفة أولى، و"أوليفيا ياس" من ساحل العاج كوصيفة ثانية.

وقامت صاحبة لقب ملكة جمال العالم 2019 بتتويج البولنديّة "بيلاوسكا" بالتاج الملكي وقالت لحظتها بأنها "فوجئت" بعدما سمعت باسمها معربة عن فخرها بهذا اللقب.

وتبلغ "بيلاوسكا" 23 عامًا وتدرس للحصول على درجة الماجستير في الإدارة كما أنها منخرطة في العمل التطوعي منذ سنوات.

وكان حفل اختيار ملكة جمال العالم 2021 قد شهد جدلًا بسبب مشاكل قانونية بين المنظمين وغياب ملكات جمال من أمريكا اللاتينية إلى المراكز الـ 12 الأولى والتي تضمنت مرشحات من فيتنام والمكسيك وأيرلندا الشمالية والفلبين وبولندا والصومال والولايات المتحدة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا والهند وإندونيسيا. وساحل العاج.

وتسبب الإعلان في خيبة أمل الحاضرين الذين فوجئوا بغياب بعض المرشحين الرئيسيين مثل الفنزويلية أليخاندرا كوندي والبورتوريكوية أريام دياز.

أول محجبة في ملكة جمال العالم

وسجلت اختيار ملكة جمال العالم 2021 مشاركة أول ملكة جمال محجبة، وهي خديجة عمر التي تحمل لقب ملكة جمال الصومال.

وقد تمّ اختيارها من بين المشتركات الأربعين اللواتي وصلن إلى التصفيات الأوليّة في الحفل.

تدرس خديجة في علم النفس كما أنها خبيرة تجميل، وتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال إغاثة النساء والأطفال الذين تحوّلوا إلى لاجئين في وطنهم نتيجة الأعاصير والفيضانات التي ضربت الصومال.