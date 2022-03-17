تذاكر مسرحية بحيرة البجع في موسم الرياض 2022

أعلن موسم الرياض 2022 في نسخته الثانية، عن تقديم العديد من العروض المسرحية والموسيقية الشهيرة بما فيها مسرحية بحيرة البجع موسم الرياض للمؤلف الموسيقي الروسي بيتر إليتش تشايكوفسكي.

وستقام الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة السعودية ضمن موسم الرياض في الفترة من 20 إلى 31 مارس في ساحة الثقافة بـ واجهة الرياض التي تعد إحدى أشهر المناطق الترفيهية في العاصمة السعودية الرياض.

وتعِد الأحداث والأنشطة المتنوعة التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 والمستوحاة من الثقافة الشعبية بتقديم محتوى فني متنوع للجمهور السعودي والعديد من التجارب الترفيهية التي لا تُنسى.

وتشمل الفعاليات الثقافية ضمن موسم الرياض:

عرضًا موسيقيًا ثلاثي الأبعاد ثلاثي الأبعاد للمغنية الأمريكية الشهيرة ويتني هيوستن

عرض أشهر ملحن أوبرا في العالم خوسيه كاريراس

عرض "الموسيقى العربية الفلهارمونية" مع الفنانة السورية رشا رزق.

عرض أبرز أعمال الملحن الروسي بيوتر إيليتش تشايكوفسكي؛ باليه "بحيرة البجع" و"كسارة البندق" الذي تم عرضه لأول مرة في عام 1892.

مسرحية "إلهام – فرقة تودس" و "قصة الجاز".

موعد مسرحية بحيرة البجع

التاريخ : الثلاثاء، 29 مارس 2022 - الخميس، 31 مارس 2022

الوقت : من 08:00 م الى 10:30 م

المدينة : الرياض

المكان : ميدان الثقافة - واجهة الرياض - مسرح A

أسعار تذاكر مسرحية بحيرة البجع

الفئة سعر التذكرة A 400 ريال سعودي * B 300 ريال سعودي * C 200 ريال سعودي * VIP 500 ريال سعودي *

*الأسعار شاملة الضريبة

بحيرة البجع

تعتبر مسرحية البجع الاستعراضية من أكثر العروض الشعبية الكلاسيكية المحبوبة، وهو أول عمل من أعمال الرومانتيكي الروسي تشايكوفسكي الذي ألفه بين عامي 1875 و1876 ولا يزال من أكثر العروض شعبية لدى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

تعكس "بحيرة البجع" قصّة تمزج بين الخيال والمأساة والرومانسية حيث تقضي الأميرة "أوديت" أيامها كبجعة تسبح في بحيرة الحزن.

*ملاحظة

يستطيع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حضور الفعالية مع مرافق واحد مجانًا.

شروط تذاكر مسرحية البجع

يشترط الحجز المسبق عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءا يوميًا خلال أيام العمل.

الرقم:9668001189999

حجز تذاكر مسرحية بحيرة البجع

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مسرحية بحيرة البجع موسم الرياض

سيتم عرض المسرحية في واجهة الرياض

طريقة حجز تذاكر مسرحية بحيرة البجع