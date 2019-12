حسناء من جامايكا تتوج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019

اتجهت مسابقات ملكة الجمال هذا العام، للحسناوات ذات البشرة السمراء، في رسالة قوية من هذه المسابقات نحو محو العنصرية وتغيير معايير الجمال "الكلاسيكية".

هذه المرة توجت الجاميكية "توني آن-سينغ" بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 في حفل اسطوري أقيلم في معرض ExCeL في العاصمة البريطانية لندن.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU