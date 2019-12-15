حسناء من جامايكا تتوج بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019

اتجهت مسابقات ملكة الجمال هذا العام، للحسناوات ذات البشرة السمراء، في رسالة قوية من هذه المسابقات نحو محو العنصرية وتغيير معايير الجمال "الكلاسيكية".

هذه المرة توجت الجاميكية "توني آن-سينغ" بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 في حفل اسطوري أقيلم في معرض ExCeL في العاصمة البريطانية لندن.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU — Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019

وقالت الحسناء السمراء بعد تتويجها باللقب إنها تريد استخدام هذا النجاح للعمل من أجل إحداث "تغيير مستدام" للنساء والأطفال.

وردًا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت "سينغ" (23 عامًا) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وقالت "سينغ" للصحفيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب: "أريد أن أحدث تغييرًا يكون مستدامًا. وإذا تحدثنا عن المرأة ... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة".

​

فيما حصلت ملكة جمال فرنسا على لقب الوصيفة الأولى ةملكة جمال العند على لقب الوصيفة الثانية.

يذكر أن الجنوب أفريقية "زوزيبيني تونزي" توجت الأسبوع الماضي بلقب ملكة جمال الكون، لتعزز توجه مسابقات الجمال بالابتعاد عن عادتها القديمة بتتويج الفتيات ذي البشرة البضاء.

​

وقالت تونزي بعد التتويج: "لقد نشأت في عالم كان فيه الفتيات اللاتي يشبهنني، بلون بشرتي وشكل شعري، لا يعتبرن جميلات"، وأضافت: "هذا الأمر يتوقف اليوم. أريد أن يراني الأطفال ويتمنوا أن يصيروا بجمالي".

لمزيد من اختيار المحرر:

سمراء من جنوب إفريقيا تتوج ملكة جمال الكون 2019.. وتاجها يخطف الأنظار