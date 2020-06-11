حفاظًا على أثاثه.. فندق ألماني يغلق أبوابه أمام البدناء

تعرض فندق ألماني لانتقادات حادة بعد منع ضيوفه من أصحاب الوزن الزائد من دخوله والاستفادة من خدماته.

وكشفت صحيفة "بليد" الألمانية بأن إدارة فندق "ساهلنبورغ" الواقع في مدينة كوكسهافن الألمانية وضعت إعلانًا على موقعه الرسمي قالت فيه بأن الضيوف الذين يتجاوز وزنهم 130 كيلوغرامًا لن يتمكنوا من دخوله، متذرعين بمخاوف من إمكانية أن يحطموا أثاثه الأنيق!

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وقالت مديرة الفندق "انجيليكا هارجسهايمر" لوسائل الإعلام الألمانية إن تصميم كراسي الجلوس في الطابق السفلي للفندق كلاسيكية تمامًا، وعندما يجلس عليها شخص ذو وزن ثقيل، فإنها قد لا تدوم طويلًا.

وأشارت "هارجسهايمر" إلى أن زائرًا ثقيل الوزن كسر أحد الأسرة في الفندق، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار الصعب وغير السار بعد تردد.

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وقالت بأن إخلاء المسؤولية ليس تمييزيًا وقد تم تقديمه بعد أن رفعت دعوى قضائية على الضيف الذي كسر سريره عندما كان نائمًا.

وقالت السيدة "هارجسهايمر" إن ضيوفًا آخرين يعانون من زيادة الوزن قد كافحوا للوصول إلى دورة المياه أو اشتكوا من عدم الارتياح على الكراسي في منطقة الإفطار.

في حين قال "سيباستيان بيكيريتش" من الوكالة الفيدرالية لمناهضة التمييز للصحيفة "بيلد": " إذا وصل الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن إلى عتبة الإعاقة فإن الحماية من التمييز موجودة".

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وتابع: "لذلك، يجب أن يكون من الصعب على المتضررين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحكام كما هو الحال في الفندق الذي وصفته، مع الإشارة إلى القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG)."

ودعت "ناتالي روزينكي" من جمعية مكافحة التمييز في الوزن إلى سن تشريع لحماية الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، قائلة لـ بيلد: "الحماية القانونية ضد التمييز في الوزن متأخرة!"