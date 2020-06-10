بعد مظاهرات "جورج فلود" الغاضبة.. مطالبات بتغيير اسم حلوى "راس العبد"

شغلت قضية الأمريكي ذو الأصول إفريقية "جورج فلويد" العالم وتحوّل موته إلى صرخة حشدت أصوات النشطاء ودعمها رؤساء ومشاهير وشركات عالمية.

كما تصدر وسم #حياة_السود_مهمة قائمة الترند "الأكثر تداولًا" على كافة مناصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للتنديد بالعنصرية وتفاعل معه مغردون عرب بشكل واسع.

وفي هذا السياق، قررت الممثلة الفلسطينية مريم أبو خالد تنتهز هذه الفرصة وتلقي الضوء على عدة صراعات انشغلت بها البشرية على مدار السنوات الماضية والتي انطلقت من منبع "العنصري" مثل الصراع "الريفي-المدني" و"النظرة الفوقية" وكلمات التنمر التي يطلقها البعض بناء على الأصل ولون البشرة والعرق.

وأشارت مريم الى "العنصرية المتأصلة" في أشياء صغيرة مثل حلوى سوداء معروفة بـ "رأس العبد"، وقررت إطلاق حملة لتغيير اسمها.

وأوضحت مريم عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" أن اسم هذه الحلوى "عنصري" وبشكل واضح وصريح ولكن مع كثرة ترديده وتناقله من جيل لجيل فقد معناه الجوهري.

وقالت بأن مسؤولية الجيل الحالي تغيير هذه "المسميات العنصرية" والتي قد تسيء بشكل أو بآخر لفئة معينة من الأشخاص عبر زرع هذه القيم بالأجيال الجديدة.

يذكر أن الممثلة مريم اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي بعد أن عرفها بمقاطع فيديو سجلتها خلال فترة الحجر المنزلي حين كانت تفتعل حوارًا طريفًا ومضحكًا مع ثلاجتها.

وبدأت مريم بتسجيل فيديوهات يومية وهي تحاور ثلاجتها التي تعاملها بقسوة ومحاولتها إخفاء الطعام عنها تجنبًا لكسب المزيد من الوزن وذلك بسببب الملل الذي فرضه الحجر المنزلي على الملايين في العالم بسبب جائحة "كورونا".

ولاقت مقاطع مريم مع ثلاجتها رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الدول العربية.

وصنعت مريم لثلاجتها شخصية خاصة لا تسمح لها بالزيارات المتكررة في ظل الحجر المنزلي، مما يجعلها على خلاف دائم مع الثلاجة وما يوجد بداخلها من أغراض.

يذكر أن مريم بدأت مسيرتها على مسرح الحرية في مخيم جنين في الضفة الغربية، وانتقلت منذ 5 سنوات إلى العاصمة الألمانية برلين بحثًا عن تحيق حلمها في التمثيل وتطوير مهاراتها في هذا المجال.

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