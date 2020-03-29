حفل زفاف داخل الحجر الصحي في البحر الميت.. والعاهل الأردني يرسل هدية للعروسين

احتفل ثنائي أردني بزفافهما أثناء تواجدهما في أحد فنادق البحر الميت جنوب العاصمة عمان المخصصة للعزل الصحي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل الزفاف حيث ظهرت العروس بفستانها الأبيض والعريس بالبدلة السوداء ولم يغفلا عن وضع الكمامة وسط تصفيق من عدد من العاملين في الفندق الذي يتواجد فيه مع مئات المحجوزين احترازياً منذ 16 مارس الحالي.

وفي الوقت الذي رحب العديد من المغردين بهذه الخطوة واعتبروها إحدى طرق استمرار الحياة بالرغم من صعوبة الأوضاع، إلا أن البعض سخر منها مواجهًا سيل من العبارات المسيئة للعرسان.

في حين قال العريس، البالغ من العمر 27 عامًا والذي يحمل الإقامة الأميركية، وتحمل زوجته الجنسية الأميركية: "أنا أردني أعمل منذ 4 سنوات في الولايات المتحدة وتعرفت إلى زوجتي هناك، وعقدنا قراننا قبل نحو عام، لكننا لم نقم حفل زفاف وتأجل أكثر من مرة بسبب ظروف خاصة بي، ومنذ أكثر من 5 أشهر عقدنا العزم على أن نسافر إلى الأردن، لأن أهلي هناك لإقامة الزفاف وحجزت في صالة أفراح في عمّان بتاريخ 27 مارس إلا أن كل المخططات ألغيت بعد أزمة فيروس كورونا".

عرس في الحجر في البحر الميت كراون بلازا. pic.twitter.com/hqjkTkX1vB — Muhammad🇯🇴 (@msmababneh) March 27, 2020

وأوضح العريس بأنه لم يكن يعلم بإجراءات الحجر الصحي عند وصوله المطار، إذ قدم إلى عمّان برفقة زوجته التي جلبت أيضًا معها تجهيزات الزفاف، بما في ذلك الفستان الأبيض وقد اشترته قبل أشهر، مضيفًا: "وللأسف منذ وضعنا بالحجر الصحي في الفندق كثر الكلام حول تواجدنا، رغم أن قراننا عقد في أميركا ومسجّل لدى الحكومة الأميركية ولدى شيخ ومعنا الوثائق بذلك، فارتأيت أن أشهر الزواج ولو لدقائق بالتشاور مع الأهل".

إلى ذلك أشار إلى أن مراسم الزواج كاملة كانت جاهزة من حجز صالة وطباعة دعوات الزفاف، وكذلك قدوم أهل العروس من أميركا بعد وصولهما بيومين، غير أن الرحلة ألغيت، كما أنه كان من المقرر أن يعود إلى أميركا في 3 إبريل المقبل بحكم إجازته المحدودة، ولكن الرحلة ألغيت أيضًا.

وتلقى الثنائي هدية من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

يُذكر أن الأردن أصدر قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد، ابتداء من يوم السبت وحتى إشعار آخر.

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