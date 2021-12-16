حفل مدل بيست يفرض إجراءات صارمة لمحاربة التحرش الجنسي واللفظي في حفل الرياض

أعلنت الجهة المنظمة لحفل "مدل بيست – mdlbeast” إطلاقها مبادرة #احترم_وعدل لمحاربة مظاهر التحرش ضد التحرّش قبل بدء المهرجان العالمي.

وكشف الموقع الرسمي لحفل "مدل بيست" تفاصيل المبادرة والتي تحارب كل أشكال التحرش الجنسي وتهدف الى صنع بيئة موسيقية ترفيهية أكثر أمانًا واحترامًا، وذات مبادئ تحفظ سلامة وخصوصية الجميع.

وتؤكد المبادرة بضرورة إلزام الجميع باللائحة السلوكية لبرنامج ضد التحرش، مع التأكيد على اتخاذ الإجراء اللازم بالطرد من الفعالية لأي شخص يخل بسياسة التحرش، أو من يخل بالقوانين، بما يشمل استخدام المواد الممنوعة، حيث سيتم تبليغ الجهات الأمنية المختصة بأي سلوك غير نظامي أو أخلاقي مخل.

وعرف الموقع الرسمي للحفل بـ"التحرش" وبأنه سلوك مسيء يجعل الناس يشعرون بالخوف أو الإهانة، أو التعدي الجنسي، وقد يكون لفظيًا (مثل إبداء تعليقات حول شخص ما)، ويوجه التحرش ضد:

العرق الثقافي، الأصول الدينية، الجنسية، لون البشرة.

الإعاقات، سواء الجسدية الظاهرة أو الخفية.

الجنس.

الصفات الجسدية.

وذكر بأن التحرش الجنسي يضم الإيحاءات الجنسية غير اللائقة، أو طلب تلبية الرغبة الجنسية سواء لفظياً أو جسديًا.

أما حول كيفية التعرف على سلوك التحرش، ذكر بأن هناك العديد من أشكال التحرش، بما في ذلك – على سبيل الذِكر لا الحصر المطاردة، أو إجبار الناس على التحدث أو تخطي مساحات الآخرين الخاصة أو التحديق أو حجب الرؤية أو لمس الناس دون موافقتهم الصريحة أو المضاربة أو الإنخراط في أي عمل قد يضر أو يجلب الإنزعاج لأي شخص أو رمي النكات وغيرها من التعليقات الجنسية.

استخدام لغة تعبر عن السخرية أو التخويف أو الإساءة أو الإهانة أو الهجوم.

وذكر الموقع أمثلة على سلوكيات تحرش قد تحدث في الفعاليات:

إجبار الرقص قسرًا مع شخص لايرغب بذلك.

الإلحاح بكلمات وتصرفات بنية إثارة الانتباه- المغازلة التي تصل الى التعدي عندما يرفض الشخص الآخر التفاعل أو يتجاهلها.

أي تلميحات لفظيات غير لائقة- مثل الغمز، أو التصفير، أو التلميح لشخص آخر بقصد المغازلة وشد انتباه الشخص.

أي لمس أو مسك غير لائق- مثل مسك المؤخرة أو الأماكن الخاصة لشخص آخر.

سحب أو نزع ملابس شخص آخر- إن كانت عباءة أو شال، أو قميص أو ثوب أو قبعة.

إهانة أو مضايقة شخص- ملاحقة شخص أو التحديق به من الأعلى للأسفل عندما يبدي الشخص بكل وضوح عدم اهتمامه.

كما نشر الموقع أرقام التواصل مع الجهات المختصة للتبليغ عن التحرش:

جمعية حماية المجتمع: 1919

حمل تطبيق: كلنا أمن

الخط الساخن للتبليغ عن التحرش: 999911 996

جمعية حقوق الإنسان: 0114185100

يذكر أن حفل مدل بيست هو حدث عالمي للموسيقى والفن والثقافة، يقام لأول مرة في العالم، في العاصمة السعودية الرياض من ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من حفل مدل بيست 2021 في 16 ديسمبر الجاري حتى 19 من الشهر ذاته.