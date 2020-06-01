  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. حفيدة مسؤول ماليزي تحرجه على الهواء مباشر بعفويتها.. شاهد ماذا فعلت؟

حفيدة مسؤول ماليزي تحرجه على الهواء مباشر بعفويتها.. شاهد ماذا فعلت؟

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 12:00
إسماعيل صبرى بن يعقوب وحفيدته
إسماعيل صبرى بن يعقوب وحفيدته

تمكنت حفيدة الوزير الأقدم للشؤون الأمنية في ماليزيا إسماعيل صبرى بن يعقوب من خطف أنظار التابعين للقاء متلفز عقده جدها على الهواء مباشرة مع إحدى القنوات المحلية.

وظهرت "جانيل نيكا مانداجي" في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع في ماليزيا وهي تلعب بأنفها ثم مسحت ما بداخله بملابسها غير مهتمة بأن آلاف الأشخاص يتابعون جدها وهو يتحدث في بثٍ مباشر على قناة Astro Awani  المحلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello model! Dia kat live show lah nak korek hidung 😂😂😂 terus lap kat baju atuk dia. #ModelTetapModel

A post shared by Jovian Mandagie (@jmandagie) on

وبجولة في حساب "جانيل" على تطبيق "إنستغرام" تبين بأنها إحدى مشاهير السوشال ميديا، ويتابعها أكثر من 135 ألف شخص.

وتستعرض "جانيل" يومياتها الى جانب جدها.

يذكر أن إسماعيل صبرى بن يعقوب كان قد ذكر سابقًا أن بلاده ستستمر في منع رعاياها من السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، خاصة إلى البلدان المعرضة لمخاطر انتشار فيروس "كورونا" المُستجد (كوفيد-19).

لمزيد من اختيار المحرر:

في أرض العجائب القطبية.. الشمس تشرق على ألاسكا ولن تغرب الا بعد 3 أشهر

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...