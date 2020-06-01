حفيدة مسؤول ماليزي تحرجه على الهواء مباشر بعفويتها.. شاهد ماذا فعلت؟

تمكنت حفيدة الوزير الأقدم للشؤون الأمنية في ماليزيا إسماعيل صبرى بن يعقوب من خطف أنظار التابعين للقاء متلفز عقده جدها على الهواء مباشرة مع إحدى القنوات المحلية.

وظهرت "جانيل نيكا مانداجي" في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع في ماليزيا وهي تلعب بأنفها ثم مسحت ما بداخله بملابسها غير مهتمة بأن آلاف الأشخاص يتابعون جدها وهو يتحدث في بثٍ مباشر على قناة Astro Awani المحلية.

وبجولة في حساب "جانيل" على تطبيق "إنستغرام" تبين بأنها إحدى مشاهير السوشال ميديا، ويتابعها أكثر من 135 ألف شخص.

وتستعرض "جانيل" يومياتها الى جانب جدها.

يذكر أن إسماعيل صبرى بن يعقوب كان قد ذكر سابقًا أن بلاده ستستمر في منع رعاياها من السفر إلى الخارج في الوقت الحالي، خاصة إلى البلدان المعرضة لمخاطر انتشار فيروس "كورونا" المُستجد (كوفيد-19).