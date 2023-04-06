"حقائب جاكيموس العملاقة تجوب شوارع باريس.. ما القصة؟"

البوابة - نجحت دار جاكيموس - Jacquemus الفرنسية للأزياء الفاخرة في دخول دائرة الضوء على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما أطلقت حملتها الإعلانية الأخيرة المروجة لمجموعتها الجديدة من حقائب 2023.

وشارك الحساب الرسمي لدار جاكيموس عبر تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو رائع يرصد الطريقة التي تم اختيارها من أجل الترويج لحقائب Le Bambin الجديدة.

حقائب جاكيموس Jacquemus تتجول في باريس

The only traffic I would be happy with pic.twitter.com/ukotQkLcst — Up Next (@upnextdesigner) April 5, 2023

وكشف مقطع الفيديو عن إصدارات عملاقة من حقيبة Le Bambino على عجلات، وهي تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ومع الاهتمام الواضح بالتفاصيل، كتبت دار الأزياء كلمتي "بامبينو" و "Jacquemus" على الطريق بجوار المركبات التي كانت تسير على الطريق العام بطريقة ملفتة ورائعة.

وعلى الرغم من مصداقية مقطع الفيديو، أكد أحد ممثلي العلامة التجارية لوسائل إعلام فرنسية أن الفيديو عبارة عن عرض ثلاثي الأبعاد، معربًا عن أسفه لعدم تمكن سكان باريس من ركوب هذه السيارات على الطريق العام.

وعلى الرغم من أن المشهد يُعد ضربًا من الخيال، لكن ليس من المستغرب أن تثير الحيلة جدلًا بين معجبي وعشاق الموضة على حدٍ سواء حول العالم، إذ كتب ألبرت أيال من Up Next Designer: "حركة المرور الوحيدة التي سأكون سعيدًا بها".

وكانت العلامة التجارية الفرنسية Jacquemus قد أطلقت خلال أسبوع الموضة في باريس في مارس الماضي متجرًا صغيرًا في غاليري لافاييت في باريس، ضم عجلات ضخمة من Le Bambino.

دار جاكيموس - Jacquemus

أسس الفرنسي سيمون بورتي جاكيموس دار Jacquemus في عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.

تتميز تصاميم دار Jacquemus بأنها ذات طابع حيوي نابض بالحياة في مجموعات من الأزياء النسائية بالإضافة إلى الإكسسوارات العبقرية.

بالنسبة لربيع وصيف 2019، قام جاكيموس بطرح أول مجموعة للملابس الرجالية بعنوان "Le Gadjo"، حيث نقل مجموعة الأزياء إلى الشواطئ الرملية لمارسيليا ليشهد الجميع تصاميم عصرية مميزة نابضة بالحياة.

ارتدى الكثير من المشاهير والفنانين تصاميم من دار جاكيموس خلال ظهورهم على غلاف المجلات العالمية وفي المناسبات الرسمية وأسابيع الموضة حول العالم.

