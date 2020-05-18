حقق دورانًا كاملًا بدرجة 1080.. برازيلي يحطم لقب أسطورة "التزلج على اللوح"

نجح طفل برازيلي يبلغ من العمر 11 عامًا في تحقيق رقمًا قياسيًا كأول لاعب تزلج على اللوح يكمل دورانًا يبلغ 1080 درجة، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله المتزلج الأسطوري لهذا النوع من الرياضة "توني هوك".

ونشر الطفل "جوي خوري" عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع الفيديو الذي يصوّر كيف استطاع اللف لـ1080 درجة، 3 دورات كاملة، على منحدر رأسي.

وبهذا أصبح خوري أول متزلج ألواح في العالم يحقق دورانًا بدرجة 1080 على منحدر رأسي، بعد 21 عامًا من صنع "توني هوك" التاريخ حينها بالهبوط بعد الدوران لـ900 درجة.

وأكد جوي خوري أن فترة الإغلاق المفروضة لإبطاء انتشار فيروس "كورونا" المُستجد كانت وراء منحه الوقت الكبير والإضافي للتدريب ما جعله يحقق هذا النجاح، مشيرًا إلى أنه يهدف في المستقبل القريب إلى الدوران لـ1260 درجة.

وقال خوري بعد تحقيق هذا الإنجاز: "لقد أرسلت (الفيديو) إلى جميع المتزلجين المفضلين لدي من بينهم توني هوك وبوب بيرنكويست ونيل ميمز وغيرهم، أصبحت الآن أول من يهبط 1080 على منحدر مرتفع".

وقال خوري، الذي هبط لأول مرة على زاوية 900 حين كان في الثامنة من عمره، بأنه حقق إنجازه الأخيرة على منحدر بني في حديقة جدته في كوريتيبا جنوب البرازيل.

في حين قال والده "ريكاردو خوري فيلهو" إن إغلاق المدارس في البرازيل وسط جائحة فيروس "كورونا" يعني أن خوري لديه المزيد من الوقت للتركيز على التزلج.

وتابع: "إنه الآن في المنزل أكثر ويأكل بشكل أفضل ولديه المزيد من الوقت للتدريب ويمكنه التركيز بشكل أكبر على التدريب حتى يساعد ذلك."

وتابع: "لديه فرصة للتدريب هنا. إذا لم يكن لديه [حديقة التزلج] ... فسيظل عالقًا في المنزل مثل أي شخص آخر وغير قادر على ممارسة الرياضة. لذا فقد ساعدته العزلة على التركيز."