البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات العراقية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محرك البحث غوغل للتأكد من صحة الأنباء المتداولة حول وفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي في أحد مستشفيات الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

ونعى المغردون العراقيون والعرب الشيخ الدكتور الكبيسي، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعاد عدد كبير من المغردين تداول مقاطع فيديو تتضمن حكم دينية وفتاوى شرعية كان قد أصدرها الشيخ الدكتور الكبيسي، فيما تساءل أكثرهم عن سبب وفاته وعما إذا كان قد أصيب بمرضٍ عضال قبل إعلان وفاته.

حقيقة وفاة الشيخ أحمد الكبيسي

وبعد تداول أنباء وفاة الشيخ الكبيسي، تصدر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق والسعودية وعدة دول عربية.

لكن على مايبدو أن المغردين قد أساؤوا فهم الأنباء المتداولة، إذ تبين أن الشيخ المتوفى هو الشيخ الدكتور الفقيه أحمد عبدالرزاق الكبيسي في إسطنبول التركية وليس الشيخ أحمد عبيد الكبيسي.

ومما يعزز حقيقة أن الكبيسي ما يزال حي يرزق هو تواجده في إحدى الفعاليات الاجتماعية التي أقيمت قبل أيام في محاف بأن الشيخ أحمد الكبيسي حي يرزق حيث شارك أهالي البصرة إحدى فعاليات الاجتماعية قبل أيام بحضور أفراد من قبيلة الكبيسات.

وذكر أحد المغردين أن الشيخ الكبيسي ما يزال على قيد الحياة في محل إقامته بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نجل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يشارك في تشييع جنازة احد #كفاءات_الكبيسات الدكتور الفقيه أحمد عبدالرزاق الكبيسي في إسطنبول التركية. pic.twitter.com/3X3Pf1O9qW — بوابة الكبيسات (@buabtalkubaisat) May 14, 2023

من هو الشيخ أحمد الكبيسي

اسمه الكامل: أحمد عُبيد الكبيسي

أحمد عُبيد الكبيسي تاريخ الولادة: 26 يونيو 1934

26 يونيو 1934 مكان الولادة: محافظة الأنبار - العراق

محافظة الأنبار - العراق الدراسة: يحمل شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية

من هو أحمد عبد الرزاق الكبيسي