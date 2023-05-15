البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات العراقية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.
وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محرك البحث غوغل للتأكد من صحة الأنباء المتداولة حول وفاة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي في أحد مستشفيات الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.
ونعى المغردون العراقيون والعرب الشيخ الدكتور الكبيسي، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما أعاد عدد كبير من المغردين تداول مقاطع فيديو تتضمن حكم دينية وفتاوى شرعية كان قد أصدرها الشيخ الدكتور الكبيسي، فيما تساءل أكثرهم عن سبب وفاته وعما إذا كان قد أصيب بمرضٍ عضال قبل إعلان وفاته.
حقيقة وفاة الشيخ أحمد الكبيسي
وبعد تداول أنباء وفاة الشيخ الكبيسي، تصدر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق والسعودية وعدة دول عربية.
لكن على مايبدو أن المغردين قد أساؤوا فهم الأنباء المتداولة، إذ تبين أن الشيخ المتوفى هو الشيخ الدكتور الفقيه أحمد عبدالرزاق الكبيسي في إسطنبول التركية وليس الشيخ أحمد عبيد الكبيسي.
ومما يعزز حقيقة أن الكبيسي ما يزال حي يرزق هو تواجده في إحدى الفعاليات الاجتماعية التي أقيمت قبل أيام في محاف بأن الشيخ أحمد الكبيسي حي يرزق حيث شارك أهالي البصرة إحدى فعاليات الاجتماعية قبل أيام بحضور أفراد من قبيلة الكبيسات.
وذكر أحد المغردين أن الشيخ الكبيسي ما يزال على قيد الحياة في محل إقامته بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من هو الشيخ أحمد الكبيسي
- اسمه الكامل: أحمد عُبيد الكبيسي
- تاريخ الولادة: 26 يونيو 1934
- مكان الولادة: محافظة الأنبار - العراق
- الدراسة: يحمل شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية
من هو أحمد عبد الرزاق الكبيسي
- اسمه الكامل: أحمد عبدُ الرزاق الكبيسي
- تاريخ الولادة: 1934م
- مكان الولادة: مكة المكرمة
- تاريخ الوفاة: 7 كتوبر 2017م
- العمر: 83 سنة
- مكان الوفاة: إسطنبول
- الشهرة: عالمٌ مسلم وداعية سعودي
- المناصب: عضو الكادر التدريسي في جامعة أم القرى بمكة، ودرَّس فيها الفقه الإسلامي لأكثر من 30 سنة.