منة عبدالعزيز يوتيوبر مصرية تتعرض للاغتصاب والاعتداء.. فيديو صادم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة المراهقة منة عبدالعزيز 17 عامًا، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو تكشف من خلاله انها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و 3فتيات.

وقالت اليوتيوبر والمعروفة أيضًا عبر تطبيق تيك توك، ان هناك شاب يدعى مازن قام باغتصابها وضربها ثم تصوير الواقعة بمساعدة 3 فتيات وأسمائهم شيفماء وفطمة ورحمة.

I can’t imagine her own friends did this to her. I lost all words. #حق_منه_عبدالعزيز https://t.co/naexLNwVBH — M (@mxrixmxk) May 23, 2020

وأضافت أنها تعرضت للإيذاء في كافة أنحاء جسدها، وان مازن والفتياة الـ 3 قاموا بتصويرها بأوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت منة انها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم، وأردفت بانها فتاة يتيمة وتريد من الحكومة مساعدتها للحصول على حقها.

وبحسب بعض المصادر وتفصيلًا لقصة منة، فإن هناك شاب عزم منة على الإفطار إلى جانب عدد من صديقاتها، وبعد الإفطار قام بالتواطؤ مع صديقاتها بتصويرها وتهديدها بالإضافة لاغتصابها، من أجل تصوير الحادثة.

وتفاعل رواد السوشال مع هذا الحادثة التي وصفها بالصادمة، مُطلقين هاشتاع بعنوان "حق منة عبدالعزيز"، مُطالبين الجهات الرسمية للتدخل والقبض على الجناة وإنزال أقسى العقوبات فيهم.

فيما قرر عدد منهم فضح الشاب بنشر صوره وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية فتيات آخريات، وحتى يكون عبرة لغيره.

A few days ago, a 10 year old was raped and murdered by her cousin, no action was taken against the rapist/pedophile. Now another minor was physically and sexually abused ON TAPE by a 25 year old scum and went live crying for help but got slut shamed instead#حق_منه_عبدالعزيز pic.twitter.com/WtyQST26nn — هاني (@wiwibaguette) May 23, 2020



وعلى صعيد مختلف، برر عدد كبير الحادثة معتبرين أن منة تقوم بنشر فيدوهات جريئة لها عبر تيك توك، وأن هذا التصرف قد يكون سبب قيام مازن والفتيات بهذا الأمر.

وأثارت هذه التعليقات ضجة كبيرة لدفاع البعض عن الجانب وتبرير فعلته بحجة أن الضحية ظهرت بملابس جريئة أو تصرفت بشكل مختلف على حد تعبيرهم، واعتبر عدد كبير أن أصحاب التعليقات هذه يجب أن يحاسبوا مثلهم مثل الجناة لتبريرهم أفعال عنيفة.

