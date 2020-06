لاعبة التنس "كارولين فوزنياكي" ترسم على جسدها العاري لصالح مجلة رياضية.. "الأمر يستحق كل هذا العناء"

فاجأت لاعبة التنس الدنماركية "كارولين فوزنياكي"، المصنفة أولى سابقًا، الجميع بقرار اعتزالها اللعب في العام الماضي، لكنها اليوم قررت أن تعود "بقوة" ولكن على طريقتها الخاصة.

وقد عرفت "كارولين" بجمالها الملفت الى جانب مهارتها باللعب خلال مسيرتها الاحترافية منذ عام 2005 حصلت خلالها على اثني عشر لقب في بطولات التنس كما حصلت على مركز الوصيف في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2009.

وبعد اعتزالها كرة التنس، قررت الدانماركية الحسناء العمل في مجال عرض الأزياء.

كما انضمت "كارولين" الى قائمة اللاعبات اللاتي شاركن بـ"أجسادهن" العارية لدعم قضية مجتمعية ضمن صفحات مجلة Sports Illustrated Swimsuit.

It took 15 hours to body paint Caroline Wozniacki. And it was worth EVERY SINGLE MINUTE. https://t.co/RyVUvSCBe0 pic.twitter.com/YbMMShUDLK — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 31, 2020

وظهرت "كارولين" في الصورة بجسدها العاري وقد تم رسم "ملابس سباحة" في عملية استغرقت أكثر من 15 ساعة لإنجاز طلاء الجسم.

وأشارت المجلة الى أن الصور تم التقاطها بكاميرا المصور المحترف "فريدريك بيني" وتحديدًا على أحد شواطئ جزيرة "سانت فنسنت" الواقعة ضمن جزر غرينادين الكاريبية، والتي تعمل بأكملها كمنتجع فاخر صديق للبيئة.

كما أشارت المجلة الى أن فكرة ملابس السباحة المطلية والتي ظهرت فيها "كارولين" في الصورة تم استلهامها من أحد تصاميم علامة for the love and lemons الخاصة بالأزياء النسائية والتي تأسست في عام 2011 من قبل أفضل الأصدقاء Laura Hall و Gillian Rose Kern ، تم تطوير For Love & Lemons وفقًا لمبادئ الثقة والأنوثة والفردية.

يذكر أن "كارولين" تزوجت من لاعب السلة الأمريكي "ديفيد لي" العام الماضي.

