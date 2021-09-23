حملة عالمية لمقاطعة "بوما".. أوقفوا رعاية اتحاد كرة القدم الإسرائلي

ما تزال حركة مقاطعة إسرائيل BDS تواصل حملتها للتحرك ضدّ شركة "بوما" (Puma) الألمانية المتواطئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واختارت الحركة يوم 18 سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا للتحرك ضد بوما الداعمة لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطينيّ وشعوب المنطقة العربيّة.

وأرسل النشطاء من حول العالم رسالة واضحة لمدراء الشركة مفادها: حملتنا مستمرة حتى تنهي "بوما" كافة أشكال تواطؤها مع جرائم العدوّ الإسرائيليّ.

وبحسب الموقع الرسمي للحركة على الإنترنت، فقد شهد اليوم العالميّ لمقاطعة "بوما" أنشطة في أكثر من 50 مدينة حول العالم، تظاهرات وتحركات أمام مكاتب إدارة ومتاجر "بوما" حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات تدعو لمقاطعة الشركة.

وفي ألمانيا، نظّم نشطاء الحملة جولة دراجات في شوارع برلين حاملين/ات لافتات داعية لمقاطعة الشركة. وفي مصر، علّق النشطاء لافتات على مدخل متجر "بوما" في مول مصر.

وفي الأردن أطلقت مجموعة "الأردن تقاطع" حملة (أولمبياد الأحرار) التي دعت لمقاطعة العدوّ الإسرائيليّ في المحافل الدوليّة والإقليمية، إضافة إلى التأكيد على رفض استقبال أي رياضيّ/ة يمثلّ منظومة الاستعمار الإسرائيلي.

أمّا مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع"، فقد جدّدت التحية لنادي قطر الذي أعلن عن عدم نيته تجديد عقد الرعاية مع شركة "بوما"، وباشرت في تكثيف الضغط على أنديةٍ قطريةٍ أخرى ما زالت تتعاقد مع "بوما".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شهد وسمي #قاطعوا_بوما و BoycottPuma# تفاعلًا كبيرًا ليصل مدى انتشار الوسمين في يوم التحرك إلى 9 ملايين شخص حول العالم، واستمر في النموّ إلى 16 مليون شخص.