حملة مقاطعة على مشهورة سناب أم تيم وصبا بعد إساءتها للسعودية

تصدر وسم #مقاطعه_ام_تيم_وصبا قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية للمطالبة بمقاطعة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وحيدة الصيباني المعروفة بـ أم تيم وصبا لتعمدها الإساءة والتطاول على السعودية.

وتناقل النشطاء عبر الوسم المذكور تصاريح سابقة كانت قد تعمدت فيها أم تيم وصبا الإساءة للسعودية ونشرها بكل جرأة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" كان آخرها قبل ساعات حين ردت على سؤال من أحد متابعيها يقارن بين الديموقراطية في السعودية والولايات المتحدة حيث تعيش برفقة زوجها وأبنائها.

وأثار رد المدعوة أم تيم وصبا غضب واستياء المغردين السعوديين الذين دشنوا وسمًا بهدف المطالبة بقاطعتها وإلغاء متابعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما طالب عدد من المغردين الشركات السعودية إيقاف التعاون معها ومع زوجها وعدم الإعلان لديها بسبب إساءتهم المتكررة للمملكة وللشعب السعودي والتشكيك بالإنجازات العظيمة التي تحققها السعودية على كافة الأصعدة.

وعبر عدد من المغردين عن غضبهم من الإساءات المتكررة بحق السعودية من قبل أشخاص كانوا قد تنعموا بخيرها وحققوا على أرضها الكثير من المكاسب.

كما أعاد النشطاء نشر تغريدات سابقة لزوج أم تيم وصبا، ويدعى خالد الشراري وهو كويتي الأصل، كان قد أساء فيها للمملكة العربية السعودية بشكلٍ صريح مستغلًا تواجده في أمريكا.

كتب صاحب حساب مغرد: "أي شركة أو منتج يتم إعلانه عن طريقهم قاطعوه وخلهم ينبحون ليل ونهار والي يعلن عندهم يعتبر مشارك بقذارتهم دامها تغلط هي وزوجها على السعودية اتمنا منعهم من دخول السعودية وسحب الجنسية منها لأنها مو كفو تحملها".

كتب صاحب حساب مجد: "أتمنى الشعب السعودي يقاطعها ألغو الإضافة وأي شركة تعلن لها أتمنى محاسبة الشركة وصلوا صوتنا لـ @gcamsa تراها تهمز وتلمز وزوجها سنابه ألعن منها يصبح ويمسي وهو يسب السعودية".

كتب صاحب حساب someone: ناكرين الجميل والمستشرفين أسوأ فئتين بشريه الأول يأكل من خيرك ويبيعك والثاني يدعي المثالية وهو أسوأ ألف مرة منك ويناظر عليك بعد كفانا الله شرهم وحفظ مملكتنا منهم".

من تغريدات المدعو خالد الشراري التي أساء فيها للسعودية:

من هي أم تيم وصبا

اسمها: وحيدة الصبياني

وحيدة الصبياني لقبها: أم تيم وصبا

مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يتابعها على تطبيق إنستغرام نحو 346 ألف شخص.

وبحسب مغردين، فإن وحيدة تبلغ من العمر 39 عامًا وهي أم لطفلين تيم (4 سنوات) وصبا (عامين).

حصلت وحيدة على منحة دراسية في الولايات المتحدة حيث التقت هناك بالمبتعث الكويتي خالد الشراري وتزوجا هناك.

بعد زواجها من خالد، خلعت وحيدة حجابها وبدأت الحديث عن أساليب التربية الحديثة والطريقة الصحيحة للتعامل مع الأطفال وهو ما أكسبها شهرة واسعة.

من هو خالد الشراري زوج ام تيم وصبا

مبتعث كويتي في الولايات المتحدة الأمريكية، يتطرق عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي الحديث عن قضايا عامة ثم بدأ التعمد الإساءة للمملكة العربية السعودية عبر حسابه على تويتر.