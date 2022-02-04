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مقيم لبناني يسي للسعودية يتصدر الترند .. وقنوات SSC تنهي عقد إلياس شاديك

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 12:04
تعبيرية
تعبيرية

على غرار وسم "مقيم أردني يتهم السعودية" الذي تصدر موقع التدوين "تويتر" في السعودية يوم أمس مع أكثر من 100 ألف تغريدة، تصدر اليوم وسم مماثل يتناول قضية مقيم آخر يحمل الجنسية اللبنانية.

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وعبر وسم "#مقيم_لبناني_يسي_للسعوديه" تناقل رواد "تويتر" في السعودية تغريدات كان قد نشرها أحد المقيمين اللبنانيين كان قد أساء فيها للسعودية مطالبين بمحاسبته.

وانضم آلاف المغردين للوسم المذكور من أجل المطالبة بإقالة اللبناني إلياس شاديك من عمله في قناة SSC الفضائية بعد الإساءات الصادرة عنه ضد السعودية.

وتناقل النشطاء تغريدات قديمة كان قد تطرق فيها إلياس إلى بعض القضايا الخاصة بالشأن السعودي الداخلي بطريقة اعتبرها النشطاء "ساخرة" وأثارت استفزازهم وغضبهم وطالبوا الجهات المعنية بإقالته من عمله.

وفي الوقت الذي حاول فيه موقع "البوابة" التحقق من صحة التغريدات التي كان قد نشرها إلياس شاديك سابقًا على "تويتر"، إلا أنه قام بحذف حسابه على "تويتر".

وعلى ما يبدو أن أصوات المغردين قد وصلت للمعنيين في قناة SSC الرياضية، حيث أعلن مصدر خاص بالقنوات الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.

وأكد المصدر أن الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارًا بإنهاء خدماته، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق.

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كلمات دالة:المملكة العربية السعودية

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