حواء أنيقة حتى في الأزمات.. رئيسة سلوفاكيا تلفت الأنظار خلال حفل تنصيب مجلس الوزراء

في ظل أزمة فيروس "كورونا" المُستجد وتحوله الى وباء، باتت "الكمامات الطبية" الوسيلة الأساسية والأهم لتجنب وصول عدوى الفيروس لنا.

ففي حفل تنصيب مجلس الوزراء الجديد في سلوفاكيا، حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا بمن فيهم رئيسة الدولة "زوزانا كابوتوفا" ورئيس الوزراء "إيغور ماتوفيتش".

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وظهر وزراء الحكومة الجديدة من أمام قصر الرئاسة في براتيسلافا وهم يرتدون كمامات طبية و"القفازات" أثناء حلفهم لليمين وسلامهم على رئيسة الدولة، وقاموا بالتقاط صور تذكارية لهم بعد حلف اليمين الدستوري لنشر التوعية بين شعبهم.

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ولفتت الرئيسة "زوزانا كابوتوفا" الأنظار لها بأناقتها وحرصها على تنسيق لون "الكمامة" مع لون فستانها لتوصل رسالة للعالم بأن "حواء أنيقة حتى في أحلك الظروف".

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في حين نشر رئيس الوزراء "ماتوفيتش" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة سيلفي له قائلًا: "وحدي بالفعل في مكتبي الجديد والمؤقت.. الحرب تنتظرني".

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