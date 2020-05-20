حوت عملاق يسبح في بحيرة نافورة برج خليفة.. والجمهور: دبي كوكب آخر

فوجئ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيدية نشرته إدارة دبي مول الجمهور لحوت ضخم يقفز في بحيرة النافورة المُطلّة على برج خليفة ودبي مول.

ولقي مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر - إنستغرام)، حيث حظي بأكثر من 6 آلاف مشاهدة خلال الساعة الأولى من نشره على "تويتر"، بينما نال أكثر من 226 ألف مشاهدة على "إنستغرام".

وانقسمت آراء المعلقين على المقطع بين من عبّر عن شوقه وحنينه لزيارة هذا المكان، والبعض الآخر ميّز بأنه تصميم غرافيكي غير حقيقي، مبديًا إعجابه بالفكرة، وهنالك البعض الذي قال بأن "دبي كوكب آخر" وكل شيء يصبح حقيقة فيها.

Don’t worry it isn’t real, we just had a whale of a time creating this for you! — The Dubai Mall (@TheDubaiMall) May 17, 2020

في حين ردت إدارة المول على أحد التعليقات عبر الحساب الرسمي لانستغرام، الذي قال فيه أحدهم: "الحوت ينتمي للمحيط وبحيرة النافورة ليست مكانه الصحيح"، كي يأتي الرد قائلين فيه: "نؤكد لكم أنه لم يتم استخدام الحيتان خلال ذلك، وهو مجرد خيال".

النافورة الراقصة دبي مول

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يذكر أن النافورة الراقصة بدبي مول هي أطول نافورة في العالم أجمع، إذ أن طولها يتجاوز 275 مترًا، كما أنها تتمركز على مساحة تبلغ 30 فدانًا.

تنفرد النافورة الراقصة بدبي بتصاميمها الرائعة وتفاصيلها الساحرة، فهي تشتمل على 5 دوائر مختلفة الأحجام وقوسين إلى جانب مضخة مياه النافورة التي تضخ ما يصل إلى أكثر من 22,000 جالونًا من المياه على ارتفاعات شاهقة قد تصل ارتفاع مبنى مكوّن من 50 طابق.

من الجدير بالذكر أنه تم افتتاح النافورة الراقصة دبي عام 2009، وقد بلغت تكلفة بنائها حوالي 800 مليون درهم إماراتي.

تقدم نافورة دبي مول الراقصة مجموعة متنوعة من الأنغام الموسيقية المختارة بعناية، بدءاً من الموسيقى الكلاسيكية إلى العربية والعالمية، علماً بأن عملية الاختيار تتم من قِبَل الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري "إعمار".

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