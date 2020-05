حوت عملاق يسبح في بحيرة نافورة برج خليفة.. والجمهور: دبي كوكب آخر

فوجئ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيدية نشرته إدارة دبي مول الجمهور لحوت ضخم يقفز في بحيرة النافورة المُطلّة على برج خليفة ودبي مول.

ولقي مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر - إنستغرام)، حيث حظي بأكثر من 6 آلاف مشاهدة خلال الساعة الأولى من نشره على "تويتر"، بينما نال أكثر من 226 ألف مشاهدة على "إنستغرام".

A post shared by The Dubai Mall (@thedubaimall) on May 17, 2020 at 3:42am PDT

وانقسمت آراء المعلقين على المقطع بين من عبّر عن شوقه وحنينه لزيارة هذا المكان، والبعض الآخر ميّز بأنه تصميم غرافيكي غير حقيقي، مبديًا إعجابه بالفكرة، وهنالك البعض الذي قال بأن "دبي كوكب آخر" وكل شيء يصبح حقيقة فيها.

Don’t worry it isn’t real, we just had a whale of a time creating this for you!