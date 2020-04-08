"حياة أو موت".. أوكرانيا تحفر 600 قبرًا لإجبار السكان على البقاء بالمنزل

حفرت السلطات الأوكرانية 600 قبرًا في مدينة "دنيبرو"، ثالث أكبر مدن أوكرانيا والتي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، لإجبار المواطنين على البقاء في المنزل والحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية بأن عمدة مدينة "دنيبرو"، بوريس فيلاتوف، قرر اتخاذ هذا القرر بعد استهتار المواطنين بخطورة الوضع وأمر بحفر القبور كخطوة مرعبة للالتزام بالمنازل.

​

وأشار العمدة الى أنه سيواصل حفر المزيد من القبور بالإضافة الى تجهيز ألفي كيس عزل لتشجيع الناس على التزام العزل بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وأثارت خطوة العمدة الأوكراني جدلًا واسعًا؛ خاصة أن مدينة "دنيبرو" لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة بسبب الوباء.

​

فيما كتب العمدة "فيلاتوف" عبر حسابه على فيسبوك: "إلى أولئك الذين لم يدركوا بعد، نحن نستعد للأسوأ، تم حفر 600 مقبرة لضحايا الفيروس التاجي المحتملين، وتم شراء ألف كيس بلاستيك سميك لتخزين الجثث".

​

العمدة بوريس فيلاتوف

وأضاف عمدة المدينة: "إنها مسألة حياة أو موت، دون أي مبالغة"؛ مشيرًا إلى فرض غرامة على المخالفين ولمن لا يلتزم بالعزل، تصل إلى 17 ألف هريفنيا "570 يورو"؛ حيث تُعَد الغرامة مبلغًا كبيرًا في هذا البلد الذي يعتبر واحدًا من أفقر البلاد في دول أوروبا.

يذكر أن وزارة الصحة الأوكرانية سجلت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 1462 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 45 حالة وفاة؛ بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.