حيوان غريب يثير الذعر في السعودية .. والسلطات تكشف الحقيقة

أثار مقطع فيديو لـ حيوان غريب حالك السواد رُصد أثناء تجوله داخل متنزه المريع في إحدى محافظات السعودية ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للونه الغريب وحجمه الضخم.

ودفع الجدل الذي رافق مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي من الجهات الرسمية المعينة بهذا الشأن إلى إصدار بيان رسمي عاجل لتوضيح حقيقة العثور على حيوان غريب في متنزه المريع بمحافظة أحد رفيدة، جنوبي المملكة العربية السعودية.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

وجاء في بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فريقًا ميدانيًا مختصًا توجه نحو متنزه المريع، للوقوف على الموقع، وكشف أن الحيوان الغريب المتواجد هناك كان عبارة عن "كلب سائب".

وذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التابع للحكومة السعودية إلى أن التحرك الميداني جاء بعد تداول مقطع فيديو زعم ناشره إلى أن "مخلوقًا غريبًا" ظهر في متنزه المريع بمحافظة أحد رفيدة.

وأهاب المركز من الجميع في المملكة العربية السعودية تحري الدقة في نشر المعلومات وضرورة الرجوع إلى المركز في الحلالات التي تتعلق بالحياة الفطرية.

كما طالب المركز من الجميع في المملكة العربية السعودية بالإبلاغ عن أي حالة متعلقة بالحياة الفطرية عبر منصة فطري أو التواصل من خلال جميع المنصات الإعلامية للمركز.

حيوان غريب يظهر في السعودية

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية على مدار اليومين الماضيين مقطع فيديو يحمل عنوان "مخلوق غريب في متنزه المريع".

وادعى مصور المخلوق الغريب أنه ليس كلب، وأنه نوع غريب من الحيوانات، الأمر الذي أثار جدلًا بين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي.