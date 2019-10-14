خبير مكياج لبناني يثير الجدل بإطلالة أنثوية.. هل يعلن ميوله الجنسية؟

أثار خبير المكياج سامر خزامي، الذي يعد من أشهر خبراء المكياج في لبنان والعالم العربي، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة وُصفت بـ"الأنثوية".

وظهر خزامي في الصورة بمكياج نسائي المؤلف من (الآيلاينر) وهو ما تعتمده الفتيات في إطلالتهم سواء اليومية أو المسائية، ليثير حيرة متابعيه فيما إذا كانت الصورة مجرد استعراض لمهاراته في وضع المكياج أم أنها إشارة منه الى ميوله الجنسية.

وأرفق خزامي الصورة بتعليق، جاء فيه: "أنا لا أتحدث عن نفسي بل عن أولئك الذين لا صوت لهم ... أولئك الذين ناضلوا من أجل حقوقهم... حقهم في العيش بسلام، وحقهم في أن يعاملوا بكرامة، وحقهم في تكافؤ الفرص، وحقهم في أن يكونوا سعداء".

وأردف يقول: "بالنسبة لهم أقول: املأ حياتك مع العمل، لا تنتظر أن يحدث ذلك، افعل ذلك... اصنع مستقبلك الخاص واصنع أملك الخاص واصنع حبك الخاص ومهما كانت معتقداتك فهي مشرفة، عن طريق القيام بما تستطيع لجعل النعمة تحدث ... بنفسك".

ويتابع خزامي على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 2 مليون متابع، فقد اشتهر بتطبيق مكياجه على العديد من النجمات في لبنان والعالم العربي أبرزهم النجمة نادين نجيم والفنانة أصالة.

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