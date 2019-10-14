خبير مكياج لبناني يثير الجدل بإطلالة أنثوية.. هل يعلن ميوله الجنسية؟

أثار خبير المكياج سامر خزامي، الذي يعد من أشهر خبراء المكياج في لبنان والعالم العربي، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة وُصفت بـ"الأنثوية".
وظهر خزامي في الصورة بمكياج نسائي المؤلف من (الآيلاينر) وهو ما تعتمده الفتيات في إطلالتهم سواء اليومية أو المسائية، ليثير حيرة متابعيه فيما إذا كانت الصورة مجرد استعراض لمهاراته في وضع المكياج أم أنها إشارة منه الى ميوله الجنسية.
I speak not for myself but for those without voice... those who have fought for their rights... their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be happy... and for them I say: Fill your life with action. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love. And whatever your beliefs are honor them, not by passively waiting for grace to come down from the sky, but by doing what you can to make grace happen... yourself. WE ARE ALL EQUAL #samerkhouzami #equality
وأرفق خزامي الصورة بتعليق، جاء فيه: "أنا لا أتحدث عن نفسي بل عن أولئك الذين لا صوت لهم ... أولئك الذين ناضلوا من أجل حقوقهم... حقهم في العيش بسلام، وحقهم في أن يعاملوا بكرامة، وحقهم في تكافؤ الفرص، وحقهم في أن يكونوا سعداء".
وأردف يقول: "بالنسبة لهم أقول: املأ حياتك مع العمل، لا تنتظر أن يحدث ذلك، افعل ذلك... اصنع مستقبلك الخاص واصنع أملك الخاص واصنع حبك الخاص ومهما كانت معتقداتك فهي مشرفة، عن طريق القيام بما تستطيع لجعل النعمة تحدث ... بنفسك".
ويتابع خزامي على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 2 مليون متابع، فقد اشتهر بتطبيق مكياجه على العديد من النجمات في لبنان والعالم العربي أبرزهم النجمة نادين نجيم والفنانة أصالة.
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