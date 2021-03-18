خرائط غوغل تلتقط صورة محرجة وغريبة لزوجين.. ماذا كانا يفعلان على الشاطئ؟

تلتقط ميزة التجوّل الافتراضي في "خرائط غوغل" في أغلب الأحيان لحظاتٍ يشارك فيها أشخاص قد يرغبون في ألا تكون الكاميرا موجودة في تلك اللحظة بالذات، وهذا ما جرى ثنائي كانا يستمتعان بوقتهما على الشاطئ.

وغالبًا ما يستخدم التجوّل الافتراضي في خرائط "غوغل" الأشخاص الذين يتطلعون للعثور على اتجاهات أكثر تحديدًا عند السفر في منطقة جديدة.

ومع ذلك، فإنه يجذب أيضًا مجموعة من المستخدمين ذوي العيون النسر الذين يبحثون في البرنامج عن لحظات غير متوقعة.

آخر هذه الصور المحرجة هي تلك التي التقطت لرجل وامرأة وهما يستمتعان على أحد الشواطئ، حين وثق "غوغل" لحظة رومانسية بينهما اتسمت بالغرابة، حيث بدى الزوجان كأنهما يشتركان لا فقط في المودة، ولكن في الأطراف أيضًا!

فكانت المرأة التي ترتدي نظارة شمسية، مواجهة لكاميرا "غوغل" حين مالت على حبيبها لتقبله، لكن يبدو أن "غوغل" قرر جمع الجسدين معًا بطريقة غريبة.

فيمكن رؤية ذراع الرجل الموشمة بسهولة لأنها موضوعة بشكل عرضي على حقيبة زرقاء، ولكن يبدو أن ساق المرأة تبدو وكأنها تنمو من ظهره، ويتحول الجزء الخلفي من كتفه بشكل مثالي إلى ركبة المرأة المنحنية.

ومع ذلك، فإن جسد الرجل الغامض ليس هو الشيء الوحيد الخاطئ في مشهد الشاطئ هذا، فعلى يمين الزوجين يقف رجل آخر، ويمكن للمشاهدين رؤية ساقيه فقط، وفوق ركبتيه يختفي جسده في الهواء.

ولحسن الحظ، هناك تفسير منطقي لما يحدث في الصورة، فهو خلل تقني في كاميرات "غوغل" كان له تأثير غريب جدًا.

ففي العادة، تلتقط الكاميرات بزاوية 360 درجة صورًا متعددة لإنشاء سلسلة صور، ويتم ذلك عن طريق جمع الصور معًا لجعلها تبدو واقعية.

ومع ذلك، غالبًا ما تدمر الأجسام المتحركة المشهد لأنها تتحرك عند التقاط الصور.

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