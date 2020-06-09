خرقت حظر التجوال.. القبض على فتاة ترتدي سترة الأمن العام في الرياض

ألقت الجهات الأمنية في الرياض القبض على فتاة قامت بالرقص على إحدى السيارات وهي ترتدي سترة الأمن العام خارقة حظر التجوال المفروض في عدة مدن سعودية للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمعات فتيات وشباب في إحدى الاستراحات، وظهرت الفتاة في واحد منها وهي ترقص على أنغام الأغاني فوق إحدى السيارات مرتدية زي رجال الأمن العام السعودي.

🔴 بلاغ ضد تجمع لشباب وفتيات في إحدى الاستراحات، ومما يبدو ظهور إحدى الفتيات وهي ترقص فوق سيارة مرتديتاً زي رجل أمن‼️



آمل من الجهات المختصة القبض عليهم وإحالتهم للـ #النيابة_العامة للتحقيق معهم وتطبيق النظام الجزائي عليهم.#مخالفين_الاستراحه @bip_ksa @security_gov @kamnapp pic.twitter.com/9Nz4O1705b — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) June 8, 2020

وأعلن "سناب وزارة الداخلية" أن وفقُا لإجراءات الاستدلال البحثية تم تحديد هوية الأشخاص من قِبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بالرياض، والقبض عليهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت الجمعة، إعادة فرض حظر التجول في مدينة جدة من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 6 صباحًا لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم السبت، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن صلاة المساجد والعمل في المكاتب سيعلق لمدة 15 يومًا، كما سيتم إيقاف تناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

وقالت وزارة الصحة إن العاصمة الرياض، تشهد أيضاً زيادة مستمرة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت 719 حالة يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزارة الداخلية، تأكيدها باتخاذ الإجراءات المناسبة إذا استمرت زيادة الإصابات في العاصمة السعودية.