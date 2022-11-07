خطوبة الأردنية كيناز حكيم من رجل الأعمال السعودي محمد خاشقجي (صور)

احتفلت الفاشنيستا والموديل الأردنية كيناز حكيم بخطوبتها من رجل الأعمال السعودي محمد خاشقجي، ابن أخ الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشر الثنائي، خاشقجي وحكيم، عبر حساباتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام"، صورًا مشتركة لهما للإعلان عن نبأ خطوبتهما.

وخضعت كيناز وخطيبها محمد لجلسة تصوير خلال حفل خطوبتهما، ووثقا اللحظة التي طلب فيها العريس يدها للزواج.

وتألقت كيناز في حفل الخطوبة مرتدية فستانًا باللون الأزرق السماوي المزين بحبات اللؤلؤ البيضاء، فيما جاء تصميمه بقصة الـOff Shoulder فيما أظهرت قصته قوامها الرشيق.

أما من ناحية الشعر والمكياج، فقد اكتفت كيناز بتصفيف شعرها بطريقة بسيطة وأنيقة مسدلة خصلات شعرها بشكلٍ أنيق على كتفيها، وحرصت على إبراز جمال عينيها بمكياج ترابي بسيط ركزت فيه على الآيلاينر الأسود.

كيناز حكيم ومحمد خاشقجي (المصدر: إنستغرام)

ولم تكشف كيناز الكثير من التفاصيل حول خطوبتها، واكتفت بالإشارة إلى أن الحفل جرى في نادي اليخوت في جدة.

كيناز حكيم

موديل وفاشنيستا أردنية تعيش في المملكة العربية السعودية.

ولدت كيناز في عام 1994 في مدينة جدة السعودية.

اكتسبت شهرة واسعة في العالم العربي بعد تشبيهها بالموديل الإيرانية ماهلاغا جابري حتى لقبها البعض بـ"ماهلاغا العرب".

تحظى كيناز بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 700 ألف شخص.

كما تشتهر كيناز بتعاونها مع العديد من دور الأزياء العالمية وشركات مستحضرات التجميل العالمية.

محمد خاشقجي

محمد خاشقجي هو رجل أعمال سعودي ومؤسس تطبيق "إيجاور-ejaro" الذي يعد أول تطبيق مرخص لتأجير السيارات بين الأفراد في السعودية والخليج.

كما يتولى محمد خاشقجي منصب رئيس مجلة إدارة مجموعة كونتيننتال القابضة المختصة في العقارات والتطوير.

وبحسب صفحات إخبارية، محمد خاشقجي حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2015 من جامعة كينغستون في بريطانيا.

محمد خاشقجي و الأمير محمد بن سلمان

وكشفت جولة سريعة على حساب رجل الأعمال السعودي محمد خاشقجي، صورة جمعته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال سباق فورميلا 1 في أبوظبي في عام 2018.

وبعد تداول الصورة على نطاق واسع، كشف محمد خاشقجي تفاصيل الصورة التي جمعته بالأمير محمد بن سلمان، في تصريح لوسائل إعلام محلية في السعودية أن اللقاء كان "مفاجئًا ورائعًا".

وقال خاشقجي أن وليُّ العهد رحب به قائلًا:"أهلا بك في بلدك الثاني الإمارات".