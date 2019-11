الأميرة راية بنت الحسين تعلن خطوبتها من صحفي بريطاني يصغرها بـ8 سنوات.. شاهد صور العريس!‎

أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة صاحبة الأميرة راية، الأبنة الصغرى للملك حسين والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، على الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من المقرر أن تتزوج الأميرة راية (33 عامًا) من فارس (25 عامًا) وهو حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال".

وتقيم الأميرة راية حاليًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تكمل شهادة الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا، بينما يقيم المراسل السابق لصحيفة التايمز "فارس" في دلهي، حيث يقدم تقارير عن الأخبار المحلية، ومن المقرر أن يتجه إلى الأردن في ديسمبر القادم.

وبعد تداول نبأ الخطوبة، كتب فارس تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" شكر فيها كل من قدم فيها التهاني.

I am thrilled to share some incredibly happy news with you all https://t.co/ZnEicyPFVY pic.twitter.com/gXLUEbNx8z — Ned Donovan (@Ned_Donovan) November 5, 2019

وقال في تغريدته: "أنا سعيد بمشاركة بعض الأخبار السعيدة معكم جميعًا، شكرًا للجميع على كل الرسائل الجميلة، لقد كنت أحاول الرد على كل رسالة، وآمل أن أتصفحها جميعًا ولكن الآن أحتاج إلى النوم!".

يشار إلى أن سمو الأميرة راية، المولودة للعاهل الأردني السابق الملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين في التاسع من شهر شباط عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة – اسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.

فيما تُظهر السيرة الخاصة بفارس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان يعمل مع عدة صحف عالمية منها Mail و Buzzfeed و Spectator ، بالإضافة إلى ظهوره في برنامج BBC للأحداث.

الأميرة راية بنت الحسين:

الأميرة راية بنت الحسين (9 فبراير 1986 ) هي الأبنة الصغرى للملك حسين ملك الأردن والملكة نور، أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، أشقاؤها الأمراء حمزة وهاشم وشقيقتها الكبرى الأميرة إيمان.

شاركت في زيارة رسمية إلى اليابان برفقة الملك عبد الله الثاني في أبريل 2009.، وظهرت إلى جانب الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى اليابان، وهي تمسك بملفات الاتفاقيات وتقدمها فوق طاولة البحث متحدثة باللغة اليابانية من دون مترجمين مع المسؤولين اليابانيين الأمر الذي كشف عن ثقافة سياسية ودبلوماسية للأميرة الأردنية التي لم يعرف عنها من قبل أي اهتمامات سياسية، وهو الشيء المختلف حيث لا يذكر اي اهمام سياسي للأميرات الأردنيات.

من هو الكاتب روالد دال جد العريس فارس؟

روالد دال (Roald Dahl؛ 13 سبتمبر 1916 - 23 نوفمبر 1990) روائي وكاتب قصص قصيرة وكاتب سيناريو بريطاني.

ولد في ويلز لأبوين نرويجيين، خدم في القوة الجوية الملكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبح بعد ذلك طيارًا بطلًا.

في الأربعينات بدأ بكتابة الروايات، ولاحقًا أصبحت رواياته من أكثر الروايات بيعًا في العالم.

تشتمل أعماله الناجحة الأخرى القصص القصيرة التي غالبًا ما تختتم بنهايات غير متوقعة، بالإضافة إلى قصص الأطفال الساخرة.

من أشهر أعماله: "آل تويت" (The Twits)، و"تشارلي ومصنع الشوكولاتة" (Charlie and the Chocolate Factory)، و"جيمز والخوخ الكبير" (James and the Giant Peach)، و "ماتيلدا" (Matilda)، و"العرافات" (The Witches)، و"المارد الودود الكبير" (The BFG).

تحتوي قصص الأطفال التي كتبها روالد دال على صور من رسم كوينتين بليك. استخدمت رواياته وقصصه في العديد من الأفلام السينمائية

