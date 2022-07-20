زواج طفلين في الأردن يشعل السوشال ميديا .. وهذا موعد الدخلة!

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد انتشار مقطع فيديو سُجل لحفل زواج طفلين في محافظة إربد شمالي العاصمة الأردنية عمان.

ويوثق مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، الاحتفال الصاخب الذي أقيم للطفلين بمناسبة زواجهما حيث تمت استضافة مطرب ليقيم الحفل ويشعل الأجواء.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن العريسين يبلغان من العمر 10 سنوات و11 عامًا ويعدان أصغر عريسين في الأردن.

وعبر متداولو مقطع الفيديو عن استيائهم مما أقدمت عليه أسرة الطفلين وسط تداول أنباء مفادها إشهار زواج الطفلين قبل يومين، خلال سهرة الشباب الخاصة بالعريسين، على أن يتم الدخول بعد وصولهما سن البلوغ.

ودفعت الضجة الواسعة التي رافقت مقطع الفيديو الفنان أيهم البشتاوي بالخروج بمقطع فيديو لإيضاح حقيقة الأمر، حيث بين بأن الحفل الذي قام بإحيائه للطفلين ليس حفل زفاف وإنما حفل خطبة فقط.

وأشار البشتاوي إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتأكد من صحة ما يتم تداوله، الأمر الذي اقتضى خروجه بمقطع فيديو لتوضيح الأمر.

واعتبر الكثيرون أن تبرير الفنان لم يكن مقنعًا وأن الهدف منه هو إخلاء مسؤوليته من الجدل المثار حول هذا الحفل.

زواج الأطفال

يُعد الزواج المبكر انتهاكًا صارخًا لحقوق الفتيات نظرًا لتبعاته السلبية بدأ من حرمان الفتيات والفتية في حقهن/م في تقرير المصير واستكمال تعليهمهن/م إلى ارتفاع احتمالات التعرض للعنف من قبل الشريك، التعرض لضغوطات نفسية واجتماعية إلى جانب التعقيدات والمشاكل الصحية التي تنجم عن الحمل والإنجاب في سن مبكرة والتعرض للصدمات النفسية، وعدم إدراك أهمية تنظيم الأسرة.