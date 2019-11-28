خلال مظاهرة لوقف العنف ضد المرأة في إيطاليا.. صفع صحفية أمام المارة

كشفت صحفية إيطالية عن تعرضها للصفع على يد رجل، أثناء متابعتها لمظاهرة تندد بالعنف ضد المرأة في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وروت الصحفية "جيادا بياجي" (28 عامًا) تفاصيل الحادثة حين صُفعت على يد رجل بينما كانت تشاهد مظاهرة رمزية رافضة للعنف ضد المرأة، وحدثت تلك الواقعة صباح الإثنين.

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وقالت "بياجي"، وهي أيضًا المعلمة في إحدى مدارس مدينة كريما في مقاطعة كريمونا، بأن الحادثة وقعت حينما كانت تمر بساحة الدومو في كريما لمتابعة المظاهرات التي أقيمت بالأحذية الحمراء الموضوعة في الميدان والتي ترمز إلى جميع ضحايا العنف من النساء، تفاجأت باقتراب أحد الأشخاص منها بدا وكأنه في الـ30 من عمره، يحاول تصويرها بهاتفه المحمول، مدعياً أنه صانع محتوى على "يوتيوب".

وقالت الفتاة إن الواقعة حدثت عندما رفضت التصوير مطالبة الرجل بالتوقف، وبسؤاله لها عما إذا كانت تعتقد أن العنف ضد المرأة لا يزال قائمًا، وردها عليه بالإيجاب وملاحظتها لتصويره لها دون موافقتها، الذي اعتبرته انتهاكًا ضد المرأة، فاجأها بصفعة على وجهها، وفر هاربًا على الفور.

وبعد هذه المفاجأة غير السارة، استدعت الفتاة الشرطة وأبلغت عن الواقعة، وما زالت عملية البحث عن الجاني مستمرة من خلال مساعدة إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الميدان.

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